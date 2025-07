Prefeita de Manacapuru é alvo de nova denúncia no TCE-AM por nepotismo e pagamentos indevidos

Notícias do Amazonas – A prefeita de Manacapuru, Valcileia Flores Maciel, está novamente na mira do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). Uma nova representação foi admitida pelo tribunal para apurar possíveis irregularidades cometidas na administração municipal.

De acordo com o Processo nº 13518/2025, a denúncia foi encaminhada à corte por meio da Manifestação nº 446/2025, oriunda da Ouvidoria do TCE-AM, e formalizada pela Secretaria de Controle Externo (Secex). A representação envolve, além da prefeita, os servidores Christian Galvão da Silva, Flaide Flaviane Galvão Ferreira, Luana Marcela Pacheco Mota e Maria Erivânia Araújo Galvão.

Christian Galvão seria procurador do município de Manacapuru. Sua irmã, Flaide Flaviane Galvão Ferreira, atua na Procuradoria do Município; Luana Marcela Pacheco Mota, mãe de um de seus filhos, está lotada como agente administrativa; e sua mãe, Maria Erivânia Araújo Galvão, exerce a função de diretora administrativa da Prefeitura de Manacapuru.

O objetivo da investigação é apurar supostas práticas de nepotismo, pagamentos indevidos de salários e violações aos princípios constitucionais da administração pública, como legalidade, moralidade e impessoalidade.

O despacho de admissibilidade foi assinado pela presidência do TCE-AM no dia 15 de julho de 2025, em Manaus, e está em tramitação no órgão.

Nepotismo

O nepotismo é a prática de favorecer parentes na nomeação para cargos públicos, especialmente sem levar em consideração critérios de mérito e competência. Ele pode ocorrer tanto em cargos comissionados (de confiança) quanto em contratações diretas no serviço público.

No Brasil, o nepotismo pode ter graves consequências políticas e administrativas, podendo levar à perda do cargo e outras sanções, por violar princípios da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal, como moralidade, impessoalidade e eficiência.

O Supremo Tribunal Federal (STF) reforçou essa proibição por meio da Súmula Vinculante nº 13, que impede a nomeação de parentes de autoridades para cargos de confiança, salvo em casos específicos, como cargos políticos (ministros, secretários, etc.), embora essa questão ainda gere controvérsias.

Outro lado

A reportagem buscou comunicação com a prefeitura de Mancapuru para um pronunciamento a respeito do tema. Até o fechamento desta matéria não recebemos retorno sobre o assunto. O espaço permanece aberto para manifestação.