A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Prefeita de Manacapuru, Valcileia Maciel, é alvo do TCE por suposta má-gestão financeira e climática

Supostas falhas estariam ligadas à omissão da gestão municipal na implementação de políticas públicas voltadas ao clima.

Por Jonas Souza

11/08/2025 às 20:28 - Atualizado em 11/08/2025 às 20:33

Ver resumo

Notícias do Amazonas  – O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) admitiu uma representação interposta pelo Ministério Público de Contas (MPC) contra a prefeita de Manacapuru, Valcileia Maciel. A ação publicada nesta segunda-feira (11), pede a apuração de possíveis irregularidades relacionadas à má-gestão financeira e climática no município.

PUBLICIDADE

Leia mais: Vídeo: Vereador leva repercussão de vídeo “adultização” para a Câmara de Manaus

De acordo com a representação, as supostas falhas estariam ligadas à omissão da gestão municipal na implementação de políticas públicas voltadas ao clima, bem como na elaboração de planos e na destinação de recursos financeiros para essa finalidade.

O despacho que admite a análise do caso foi assinado pelo gabinete da Presidência do TCE-AM em Manaus, no dia 8 de agosto de 2025. A partir de agora, a Corte de Contas dará prosseguimento aos trâmites para investigar as denúncias.

PUBLICIDADE

Outras investigações

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) admitiu em julho deste ano, uma representação interposta pelo Ministério Público de Contas (MPC) contra a prefeita de Manacapuru, Valcileia Flores Maciel. O processo, registrado sob o número 13586/2025, trata da apuração de possíveis irregularidades envolvendo supostos atos de corrupção, improbidade administrativa e desvio de recursos públicos no município.

A denúncia aponta falhas relacionadas à gestão do quadro de pessoal e à desatualização do Portal da Transparência da Prefeitura de Manacapuru, o que fere os princípios constitucionais da administração pública, especialmente os da legalidade e da publicidade.

Leia mais: Prefeita Valcileia Maciel vira alvo de investigação no TCE-AM acusada de corrupção em Manacapuru

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Amazonas

Ipem-AM finaliza operação que fiscalizou eficiência energética em eletrodomésticos em Manaus

Fiscalização em 49 estabelecimentos garante transparência na informação sobre eficiência energética dos eletrodomésticos.

há 17 minutos

Amazonas

Amazonas registra queda nos casos e mortes por vírus respiratórios em 2025

Redução significativa nos casos e mortes por vírus respiratórios é destaque no boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas.

há 52 minutos

Amazonas

Prefeito de Parintins, Mateus Assayag, vira alvo de investigação por omissão em políticas climáticas que põem a população em risco

TCE investiga se a administração deixou de adotar estratégias e ações previstas para mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

há 55 minutos

Amazonas

Defesa Civil do Amazonas prevê estiagem leve a moderada e alerta setores essenciais para impactos

De acordo com os dados técnicos apresentados, a estiagem prevista para este ano deve ter intensidade leve a moderado.

há 59 minutos

Amazonas

Idoso é transportado de helicóptero em emergência na zona rural de Manaus

Resgate aéreo diminui tempo de transporte e garante atendimento rápido a idoso em estado grave.

há 1 hora