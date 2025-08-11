Prefeita de Manacapuru, Valcileia Maciel, é alvo do TCE por suposta má-gestão financeira e climática

Notícias do Amazonas – O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) admitiu uma representação interposta pelo Ministério Público de Contas (MPC) contra a prefeita de Manacapuru, Valcileia Maciel. A ação publicada nesta segunda-feira (11), pede a apuração de possíveis irregularidades relacionadas à má-gestão financeira e climática no município.

De acordo com a representação, as supostas falhas estariam ligadas à omissão da gestão municipal na implementação de políticas públicas voltadas ao clima, bem como na elaboração de planos e na destinação de recursos financeiros para essa finalidade.

O despacho que admite a análise do caso foi assinado pelo gabinete da Presidência do TCE-AM em Manaus, no dia 8 de agosto de 2025. A partir de agora, a Corte de Contas dará prosseguimento aos trâmites para investigar as denúncias.

Outras investigações

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) admitiu em julho deste ano, uma representação interposta pelo Ministério Público de Contas (MPC) contra a prefeita de Manacapuru, Valcileia Flores Maciel. O processo, registrado sob o número 13586/2025, trata da apuração de possíveis irregularidades envolvendo supostos atos de corrupção, improbidade administrativa e desvio de recursos públicos no município.

A denúncia aponta falhas relacionadas à gestão do quadro de pessoal e à desatualização do Portal da Transparência da Prefeitura de Manacapuru, o que fere os princípios constitucionais da administração pública, especialmente os da legalidade e da publicidade.

