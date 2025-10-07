A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Prefeita de Maués, Macelly Veras, é alvo do TCE-AM por suposta contratação irregular sem licitação

Decisão foi publicada no Diário Oficial da Corte de Contas.

Por Jonas Souza

07/10/2025 às 20:21

Ver resumo

Notícias do Amazonas  – O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) admitiu uma representação contra a prefeita de Maués, Macelly Cristina Veras, e a servidora Helen Fonseca Tomioka, para apurar possível irregularidade em contratação feita sem licitação. O processo foi instaurado a partir da Manifestação nº 685/2025, apresentada pela Secretaria de Controle Externo (Secex), e registrado sob o Processo nº 16034/2025.

PUBLICIDADE

Leia mais: Prefeito de Fonte Boa é alvo de denúncia do MP e pode ter bens bloqueados por descumprir decisão judicial

De acordo com o despacho publicado pelo gabinete da Presidência do TCE, a representação busca investigar possível impedimento na contratação de Helen Tomioka pela Prefeitura de Maués, via inexigibilidade de licitação, modalidade em que a administração pública dispensa o processo licitatório por suposta inviabilidade de competição.

PUBLICIDADE

A Secex aponta que a contratação pode ter violado os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e isonomia, previstos no artigo 37 da Constituição Federal — pilares fundamentais da administração pública.

O despacho, assinado em 1º de outubro de 2025, determina o prosseguimento da apuração, confirmando a admissão da representação para análise de mérito.

Com a admissão, o caso passa a ser formalmente investigado pelo TCE-AM, que poderá solicitar documentos, ouvir testemunhas e requisitar informações à Prefeitura de Maués. Caso sejam comprovadas irregularidades, a prefeita Macelly Veras e a servidora comissionada poderão ser responsabilizadas administrativa e financeiramente.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Política

TRE-AM cassa mandatos de quatro vereadores de Eirunepé por fraude à cota de gênero

A ação foi movida por Cibele de Freitas Mendes, candidata ao cargo de vereadora, que denunciou a existência de candidaturas femininas fictícias.

há 6 minutos

Brasil

Fachin critica reforma administrativa e declara: “Ninguém pense que fará por cima do Judiciário uma reforma”

Fachin afirmou que não permitirá uma reforma “contra o Poder Judiciário brasileiro” e destacou que estará “vigilante”.

há 20 minutos

Famosos

Zé Felipe confirma namoro com Ana Castela durante entrevista em podcast

Cantor admite romance em entrevista e diz estar “mais leve”.

há 29 minutos

Famosos

Pai de Beyoncé revela que clipe com Alicia Keys gravado no Rio nunca foi lançado porque Sony não pagou traficantes

Segundo Mathew Knowles, as cantoras fugiram de helicóptero de favela durante a gravação.

há 43 minutos

Brasil

Padilha mantém caso Hungria como “descartado” apesar de laudo apontar metanol

Laudo indicou metanol acima do limite, mas protocolo foi seguido e o artista já está em casa.

há 53 minutos