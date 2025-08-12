Prefeita de Maués, Macelly Veras, é investigada pelo TCE-AM por possível má gestão financeira e climática

Notícias do Amazonas – O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) admitiu, no último dia 7 de agosto, uma representação interposta pelo Ministério Público de Contas contra a prefeita de Maués, Macelly Veras. A investigação apura um possível episódio de má gestão financeira e climática no município

Segundo a representação, a prefeita teria se omitido na implementação de políticas públicas municipais, bem como na elaboração de planos e na destinação de recursos para ações relacionadas ao clima.

O despacho, assinado pelo gabinete da Presidência do TCE-AM, determina a tramitação do processo para apuração dos fatos e eventuais responsabilidades. O caso segue em análise pela Corte de Contas, que poderá solicitar documentos, ouvir testemunhas e adotar outras medidas necessárias para elucidar a denúncia.

Outras investigações

Em maio deste ano, a prefeita voltou a ser alvo de investigação do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). Desta vez, a ação foi motivada por uma Representação com Pedido de Medida Cautelar interposta por quatro vereadores do município de Maués: Franmartony Oliveira Firmo, Paulo Rodrigo Rodrigues dos Santos, Rodrigo Correa Bentes e Carla Regina Leite de Oliveira.

