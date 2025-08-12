A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Prefeita de Maués, Macelly Veras, é investigada pelo TCE-AM por possível má gestão financeira e climática

Segundo a representação, a prefeita teria se omitido na implementação de políticas públicas municipais.

Por Jonas Souza

12/08/2025 às 21:33

Notícias do Amazonas  – O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) admitiu, no último dia 7 de agosto, uma representação interposta pelo Ministério Público de Contas contra a prefeita de Maués, Macelly Veras. A investigação apura um possível episódio de má gestão financeira e climática no município

Leia mais: Ribeirinhos no AM acusam ONG de explorar imagens para pedir doações no exterior

Segundo a representação, a prefeita teria se omitido na implementação de políticas públicas municipais, bem como na elaboração de planos e na destinação de recursos para ações relacionadas ao clima.

O despacho, assinado pelo gabinete da Presidência do TCE-AM, determina a tramitação do processo para apuração dos fatos e eventuais responsabilidades. O caso segue em análise pela Corte de Contas, que poderá solicitar documentos, ouvir testemunhas e adotar outras medidas necessárias para elucidar a denúncia.

Outras investigações

Em maio deste ano, a prefeita voltou a ser alvo de investigação do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). Desta vez, a ação foi motivada por uma Representação com Pedido de Medida Cautelar interposta por quatro vereadores do município de Maués: Franmartony Oliveira Firmo, Paulo Rodrigo Rodrigues dos Santos, Rodrigo Correa Bentes e Carla Regina Leite de Oliveira.

Leia mais: Prefeita de Maués, Macelly Veras é alvo de nova investigação do TCE-AM após denúncia de vereadores

