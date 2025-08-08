A notícia que atravessa o Brasil!

Prefeita de Maués, Macelly Veras, gasta mais de R$ 5 milhões com materiais odontológicos

O contrato terá vigência de 12 meses e prevê a compra sob demanda, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Por Jonas Souza

08/08/2025 às 14:59 - Atualizado em 08/08/2025 às 15:03

Notícias do Amazonas  – A Prefeitura de Maués, sob gestão de Macelly Veras assinou, em 5 de agosto de 2025, um contrato no valor de R$ 5.418.394,50 para a aquisição de materiais odontológicos. A contratação foi divulgada no diário oficial dos municípios do Amazonas.

O acordo, formalizado por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 90.006/2025, foi firmado entre o município e a empresa J A Serviços Médicos Ltda. O contrato, identificado como nº 130/2025, terá vigência de 12 meses e prevê a compra sob demanda, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com o extrato publicado pelo Departamento de Licitações e Contratos, o valor global inclui todas as despesas e custos necessários para a execução do fornecimento.

A dotação orçamentária para o pagamento está distribuída em diferentes fontes: recursos próprios não vinculados de impostos, transferências de recursos do SUS provenientes do governo federal e verbas destinadas ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

O investimento, segundo o município, tem como objetivo garantir o abastecimento adequado de materiais odontológicos para atendimento à população, reforçando os programas de atenção básica e manutenção das unidades de saúde.

Outro lado

A reportagem buscou a prefeitura de Maués por meio de canais oficiais para mais detalhes a respeito do tema. Até o fechamento desta matéria não tivemos retorno sobre o assunto. O espaço permance aberto,

