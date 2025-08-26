A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Prefeita de Maués, Macelly Veras, vai gastar quase R$ 19 milhões em combustíveis

Contratos foram publicados no Diário Oficial dos Municícpios do Amazonas.

Por Jonas Souza

26/08/2025 às 14:39 - Atualizado em 26/08/2025 às 14:41

Ver resumo

Notícias do Amazonas  – A prefeita de Maués, Macelly Cristina de Souza Veras, homologou no dia 14 de agosto de 2025 o resultado de uma licitação que soma R$ 18.756.940,00 para o registro de preços destinado à futura e eventual aquisição de combustíveis automotivos e recargas de gás liquefeito de petróleo (GLP). O despacho foi publicado oficialmente e define as empresas vencedoras do certame, que adotou como critério o menor preço por item.

PUBLICIDADE

Leia mais: Empresa ligada ao governador do Acre volta a ser contratada sem licitação pelo DNIT na BR-319

Três empresas foram contempladas:

PUBLICIDADE

  • Pedro José Batista de Almeida (CNPJ nº 08.741.912/0001-26), no valor de R$ 10.349.620,00;

  • João Farias da Gama Neto (CNPJ nº 05.935.876/0001-43), no montante de R$ 4.421.595,00;

  • Pontão Mendes Comércio de Combustíveis Ltda (CNPJ nº 27.187.391/0001-51), totalizando R$ 3.985.725,00.

Confira Licitação R$ 19 milhões

Segundo o edital, os representantes legais das empresas deverão comparecer para assinatura do contrato dentro do prazo estipulado, sob pena de aplicação das sanções previstas. A Prefeitura reforçou ainda que o sistema de registro de preços não gera obrigação imediata de contratação, mas garante a manutenção dos valores acordados, cabendo ao município decidir sobre a execução conforme a demanda administrativa.

Os combustíveis e o GLP serão destinados ao abastecimento de todo o complexo administrativo municipal, incluindo veículos e unidades da gestão pública.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Mundo

Maduro promove embaixador a general em meio a tensão militar com os EUA

O anúncio foi feito pelo canal de transmissão do líder chavista no Telegram, com um vídeo da cerimônia.

há 58 segundos

Política

Arthur Virgílio explica motivos que o fizeram se filiar ao Republicanos; confira

Ex-prefeito explicou os motivos que o levaram a ingressar no partido após mais de três décadas no PSDB e um período fora de legendas.

há 7 minutos

Manaus

Guarda Municipal salva bebê de 2 meses de engasgo com leite em Manaus; assista

Guarda aplica Manobra de Heimlich e desobstrui vias aéreas do bebê em ocorrência no 1º DIP.

há 26 minutos

Brasil

Pai sequestra filho de 10 anos e ameaça matar criança com veneno

Homem inconformado com o fim do relacionamento grava vídeo de despedida forçando criança a se despedir da mãe

há 35 minutos

Polícia

Helicóptero cheio de drogas cai em lago em Juruá, no interior do Amazonas

Polícia encontra aeronave submersa com tabletes de skunk após denúncia anônima; piloto está desaparecido.

há 1 hora