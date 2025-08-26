Prefeita de Maués, Macelly Veras, vai gastar quase R$ 19 milhões em combustíveis

Notícias do Amazonas – A prefeita de Maués, Macelly Cristina de Souza Veras, homologou no dia 14 de agosto de 2025 o resultado de uma licitação que soma R$ 18.756.940,00 para o registro de preços destinado à futura e eventual aquisição de combustíveis automotivos e recargas de gás liquefeito de petróleo (GLP). O despacho foi publicado oficialmente e define as empresas vencedoras do certame, que adotou como critério o menor preço por item.

Três empresas foram contempladas:

Pedro José Batista de Almeida (CNPJ nº 08.741.912/0001-26), no valor de R$ 10.349.620,00;

João Farias da Gama Neto (CNPJ nº 05.935.876/0001-43), no montante de R$ 4.421.595,00;

Pontão Mendes Comércio de Combustíveis Ltda (CNPJ nº 27.187.391/0001-51), totalizando R$ 3.985.725,00.

Segundo o edital, os representantes legais das empresas deverão comparecer para assinatura do contrato dentro do prazo estipulado, sob pena de aplicação das sanções previstas. A Prefeitura reforçou ainda que o sistema de registro de preços não gera obrigação imediata de contratação, mas garante a manutenção dos valores acordados, cabendo ao município decidir sobre a execução conforme a demanda administrativa.

Os combustíveis e o GLP serão destinados ao abastecimento de todo o complexo administrativo municipal, incluindo veículos e unidades da gestão pública.