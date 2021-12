Prefeita de Presidente Figueiredo cancela festa de Réveillon e shows no aniversário da cidade

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A prefeita de Presidente Figueiredo Patrícia Lopes (MDB) anunciou, nesta segunda-feira (6), o cancelamento da festa de Réveillon e de shows musicais no aniversário do município (distante 117 km de Manaus em linha reta).

“Em outros tempos, estaríamos animados com a festa, buscando atrações, a fim de proporcionar uma grande festa para o povo de Figueiredo e os turistas, que sempre prestigiaram nosso município, mas o momento atual exige cautela, prudência, cuidados, discernimento e muita atenção com a saúde de todos”, disse a prefeita que se reuniu com secretários municipais, membros do Ministério Público e vereadores antes de tomar a decisão.

Presidente Figueiredo completa 40 anos na próxima sexta-feira (10/12). As atividades mantidas para celebração foram: corrida pedestre, entrega do letreiro “Eu Amo Presidente Figueiredo”, entrega da árvore de Natal e cerimônias com restrições da quantidade de pessoas.

Patrícia Lopes destacou que a tradicional queima de fogos na virada de ano pode ser mantida.