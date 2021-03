Prefeita de Presidente Figueiredo gasta R$ 1,6 milhão para limpeza das ruas do município

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

A prefeita de Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes (MDB), firmou contrato com dispensa de licitação de R$ 1,6 milhão para limpeza pública nas ruas do município (distante a 107 km de Manaus) com empresa que já havia sido contratada no ano passado, por R$ 6,6 milhões, pelo ex-prefeito Romeiro Mendonça, para o mesmo serviço. A informação consta no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

O montante está sendo pago ao empresário Francisco Edmundo Lopes Neto, dono da Basalto Construções e Projetos Ltda, que também atende pelo nome BC Engenharia, conforme consta no CNPJ nº 25.000.387/0001-07, cadastrado no site da Receita Federal. A empresa tem capital social de R$ 4,8 milhões, fica localizada no bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus, realizando serviço de construção de edifícios e, ainda, outras 56 atividades secundárias, incluindo trabalhos de limpeza.

De acordo com informações do DOM, o contrato foi assinado em janeiro, porém, só foi publicado no Diário Oficial em fevereiro, e portanto, já pode estar perto de terminar pois tem vigência de 90 dias.

Questionada sobre a dispensa de licitação a prefeitura de Presidente Figueiredo disse em nota que isso ocorreu devido urgência dos trabalhos de limpeza pública em meio a pandemia de covid-19 e que abrir um processo de licitação iria demorar muito.

A gestão também disse que escolheu prorrogar o contrato com a empresa Basalto Construções e Projetos Ltda pelo fato de já ter participado de um procedimento licitatório na administração anterior.

Veja documentos:



*Com informações do AM1