Prefeita de Rio Preto da Eva, Professora Socorro fecha novo contrato de R$6,7 milhões que vai beneficiar nove empresas

Notícias do Amazonas – A prefeita de Rio Preto da Eva, a Professora Socorro, do União Brasil (UB), pretende gastar mais R$ 6,7 milhões em um novo contrato público. Dessa vez, segundo o despacho publicado nesta quinta-feira, 4, no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas (DOM-AM), nove empresas foram beneficiadas na contratação.
Segundo o despacho de adjudicação e homologação do Pregão Eletrônico nº 021/2025, voltado à aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e equipamentos de proteção individual (EPIs) para o município, o valor total do contrato soma R$ 6.717.289,05.
Nessa terça-feira, 3, a prefeita já havia formalizado outra contratação por quase o mesmo valor, ficando em R$ 6,6 milhões, mas voltado para realização do transporte escolar e fluvial da rede municipal da cidade. Vale destacar que os contratos ocorrem após o município ser alvo de denúncias por supostas irregularidades em contratações públicas.
O novo pregão foi realizado pelo Sistema de Registro de Preços e a decisão da Comissão de Contratações da Prefeitura confirma os vencedores de cada lote, conforme itens apresentados na licitação. As empresas selecionadas estão:
J L Mecânica LTDA – R$ 1.378.123,20
J Z Uchoa de Araújo Junior LTDA – R$ 4.368.038,25
Joaquim M. dos Santos Neto – R$ 639.762,90
Forte Tratores LTDA – R$ 110.657,50
Julyo Comercial LTDA – R$ 136.870,10
Best Hydro Comercial LTDA – R$ 11.984,20
A L A de Almeida – R$ 8.678,00
Agerdan Barroso Junior EIRELI – R$ 8.497,90
L. Maria Rodrigues Ferreira – R$ 63.175,00
Denúncias
No início de agosto deste ano, a prefeita de Rio Preto da Eva, Professora Socorro, voltou a ser alvo de questionamentos no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), conforme mostrou o AM POST nesta quarta-feira, 3. A denúncia foi feita por empresa que ingressou com uma Representação com Pedido de Medida Cautelar alegando possíveis irregularidades cometidas pela gestão municipal.
Além disso, em abril deste ano, o TCE-AM chegou a suspender uma contratação envolvendo o transporte escolar em Rio Preto da Eva. O valor da contratação, segundo a decisão, teria superado cerca de 50% o previsto em procedimento regular de pregão eletrônico destinado à mesma finalidade.
Outro lado
O AM POST chegou a entrar em contato com a Prefeitura de Rio Preto da Eva e solicitou posicionamento sobre os contratos, mas não obteve retorno. Nesta quinta-feira, a reportagem voltou a pedir manifestação, mas novamente, sem sucesso.
Confira o contrato na íntegra: