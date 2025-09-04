A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Prefeita de Rio Preto da Eva, Professora Socorro fecha novo contrato de R$6,7 milhões que vai beneficiar nove empresas

Contratos ocorrem após o município ser alvo de denúncias por supostas irregularidades em contratações públicas.

Por Bruno Pacheco

04/09/2025 às 12:38 - Atualizado em 04/09/2025 às 13:17

Notícias do Amazonas – A prefeita de Rio Preto da Eva, a Professora Socorro, do União Brasil (UB), pretende gastar mais R$ 6,7 milhões em um novo contrato público. Dessa vez, segundo o despacho publicado nesta quinta-feira, 4, no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas (DOM-AM), nove empresas foram beneficiadas na contratação.

Segundo o despacho de adjudicação e homologação do Pregão Eletrônico nº 021/2025, voltado à aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e equipamentos de proteção individual (EPIs) para o município, o valor total do contrato soma R$ 6.717.289,05.

Nessa terça-feira, 3, a prefeita já havia formalizado outra contratação por quase o mesmo valor, ficando em R$ 6,6 milhões, mas voltado para realização do transporte escolar e fluvial da rede municipal da cidade. Vale destacar que os contratos ocorrem após o município ser alvo de denúncias por supostas irregularidades em contratações públicas.

Trecho do despacho publicado no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas (DOM-AM)

O novo pregão foi realizado pelo Sistema de Registro de Preços e a decisão da Comissão de Contratações da Prefeitura confirma os vencedores de cada lote, conforme itens apresentados na licitação. As empresas selecionadas estão:

  • J L Mecânica LTDA – R$ 1.378.123,20

  • J Z Uchoa de Araújo Junior LTDA – R$ 4.368.038,25

  • Joaquim M. dos Santos Neto – R$ 639.762,90

  • Forte Tratores LTDA – R$ 110.657,50

  • Julyo Comercial LTDA – R$ 136.870,10

  • Best Hydro Comercial LTDA – R$ 11.984,20

  • A L A de Almeida – R$ 8.678,00

  • Agerdan Barroso Junior EIRELI – R$ 8.497,90

  • L. Maria Rodrigues Ferreira – R$ 63.175,00

Denúncias

No início de agosto deste ano, a prefeita de Rio Preto da Eva, Professora Socorro, voltou a ser alvo de questionamentos no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), conforme mostrou o AM POST nesta quarta-feira, 3. A denúncia foi feita por empresa que ingressou com uma Representação com Pedido de Medida Cautelar alegando possíveis irregularidades cometidas pela gestão municipal.

Além disso, em abril deste ano, o TCE-AM chegou a suspender uma contratação envolvendo o transporte escolar em Rio Preto da Eva. O valor da contratação, segundo a decisão, teria superado cerca de 50% o previsto em procedimento regular de pregão eletrônico destinado à mesma finalidade.

Outro lado

AM POST chegou a entrar em contato com a Prefeitura de Rio Preto da Eva e solicitou posicionamento sobre os contratos, mas não obteve retorno. Nesta quinta-feira, a reportagem voltou a pedir manifestação, mas novamente, sem sucesso.

Confira o contrato na íntegra:

Diario Oficial dos Municípios do Amazonas

