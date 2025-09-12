Prefeita Macelly Veras é notificada pelo TCE-AM por suposto acúmulo ilegal de cargos em Maués

Notícias do Amazonas – O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) admitiu uma representação para investigar o possível acúmulo ilegal de cargos pela servidora Ludma Maria Cardoso dos Santos, em Maués. A medida também envolve a prefeita Macelly Cristina de Souza Veras, que está sendo formalmente notificada pelo processo.

A representação, originada da manifestação nº 694/2025 da Ouvidoria, foi interposta pela Secretaria de Controle Externo (SECEX) contra a prefeita e a secretária da SEDUC, Arlete Ferreira Mendonça, com o objetivo de apurar responsabilidades e eventuais irregularidades relacionadas à servidora.

O despacho que admite a investigação foi assinado no Gabinete da Presidência do TCE-AM, em Manaus, no dia 9 de setembro de 2025. A medida visa garantir a transparência na gestão pública e a observância das normas sobre acúmulo de cargos públicos, analisando a conduta da prefeita, da secretária e da servidora envolvida.

Cargos comissionados

Além dessa denúncia, o TCE-AM também admitiu, em agosto deste ano, outra representação do Ministério Público de Contas (MPC) contra a Prefeitura de Maués, que investiga possíveis irregularidades no quantitativo de cargos vagos e ocupados por servidores efetivos, comissionados e temporários no município.

O processo nº 14188/2025 questiona a legalidade e a transparência da gestão municipal, com atenção especial para o cumprimento de princípios constitucionais, como a necessidade de concurso público para ocupação de cargos efetivos e a limitação de cargos comissionados e temporários.

Os despachos que admitiram as investigações foram assinados pelo Gabinete da Presidência do TCE-AM, em Manaus, que agora dará andamento às apurações. Caso sejam confirmadas irregularidades, a Prefeitura de Maués poderá ser responsabilizada com multas e a readequação imediata do quadro funcional.