Prefeito Adail Pinheiro dispensa licitação em mais de R$ 1,3 milhão com shows no aniversário de Coari

Notícias do Amazonas – O prefeito de Coari, Adail Pinheiro, autorizou a contratação de artistas regionais e nacionais por meio de dispensa de licitação, resultando em um gasto total de R$ 1.330.000,00 durante a programação de aniversário de 93 anos do município, realizada entre os dias 27 de julho e 2 de agosto de 2025. Os dados estão disponíveis nas transparências da prefeitura.

De acordo com os documentos oficiais, as contratações foram feitas por inexigibilidade de licitação, prevista na Lei Federal nº 14.133/2021, sob a justificativa de fomentar o turismo, movimentar o comércio local e garantir lazer à população.

Adail Pinheiro chegou a dispensar R$ 900 mil em licitação com o cantor Pablo do Arrocha, contratação anunciada anida em maio deste ano, mas posteriormente o próprio cantor suspendeu o show no município.

Os contratos contemplaram nomes de peso no cenário nacional, além de artistas regionais. Confira os valores:

Patrick Araújo e David Assayag (regional) – R$ 45.000,00 (Empresa Patrik Nayron Araújo dos Santos – CNPJ 42.482.906/0001-30)

BokaLoka (nacional) – R$ 135.000,00 (Empresa E D Torres de Aguiar – CNPJ 30.166.913/0001-43)

Banda Xiado da Xinela (regional) – R$ 25.000,00 (Empresa E. A. Lima Junior Ltda – CNPJ 48.608.126/0001-70)

Nadson o Ferinha (nacional) – R$ 375.000,00 (Empresa NF Shows e Representações Ltda – CNPJ 43.974.964/0001-43)

Matheus Fernandes (nacional) – R$ 350.000,00 (Empresa Y M Locações e Eventos Ltda – CNPJ 22.193.568/0001-09)

Evoney Fernandes (nacional) – R$ 400.000,00 (Empresa MRP10 Promoções Artísticas Ltda – CNPJ 30.692.154/0001-52)

Todos os contratos possuem vigência de três meses e foram financiados com recursos da Secretaria Municipal de Cultura, sob a rubrica destinada a eventos culturais.

Confira documentos: Dispensas de licitação – Coari

despacho_de_inexigibilidade_de_licitacao_033_2025 – Evoney Fernandes

despacho_de_inexigibilidade_de_licitacao_022_2025 – Matheus e Fernandes

despacho_de_inexigibilidade_de_licitacao_018_2025 – Nadson o Ferinha

despacho_de_inexigibilidade_de_licitacao_032_2025 – Xiado da Xinela

despacho_de_inexigibilidade_de_licitacao_030_2025 – Boka Loka

despacho_de_inexigibilidade_de_licitacao_031_2025 – David Assayag

despacho_de_inexigibilidade_de_licitacao_017_2025 – Pablo do Arrocha

Outro lado

A reportagem do Portal AM Post buscou um posicionamento do prefeito sobre as dispensas de licitação por meio de assessoria de comunicação. Sobre o tema, a prefeitura sustenta que os gastos em torno das contratações visam o fortalecimento da cultura. A prefeitura também teria contado com cerca de R$ 1,2 milhão em patrócinios.

“A Prefeitura de Coari esclarece que os investimentos no aniversário da cidade, em 02 de agosto, foram realizados com total transparência e respaldo legal. O evento contou com cerca de R$ 1,2 milhão em patrocínios e a contratação de artistas, no valor aproximado de R$ 1,3 milhão, ocorreu por inexigibilidade de licitação, conforme a Lei nº 14.133/2021, que prevê essa modalidade para shows exclusivos.

Os recursos visam valorizar a cultura, fortalecer a economia local e gerar emprego e renda. Todos os detalhes de gastos e patrocínios estão disponíveis no Portal da Transparência para consulta pública.”

Empréstimo de R$ 100 milhões

Paralelamente, a Câmara Municipal de Coari aprovou a Lei Municipal nº 876/2025, que autoriza Adail Pinheiro a contrair empréstimos de até R$ 100 milhões, com garantia da União. Os recursos serão destinados ao Fundo Municipal de Investimentos Urbana e Rural (FMIIUR), com foco em infraestrutura, mobilidade urbana, saneamento básico e ações ambientais estruturantes.

Segundo a lei, o uso do dinheiro em despesas correntes está proibido, podendo ser aplicado apenas em projetos de investimento.

Investigações contra o prefeito

Apesar do novo crédito autorizado, o prefeito enfrenta investigações do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) e do Ministério Público do Amazonas (MPAM):

No inicio do ano, o TCE-AM abriu investigação sobre a compra de combustíveis sem licitação , adquiridos de forma fracionada, mesmo havendo uma ata de registro de preços válida. A denúncia indicou risco de pagamentos em duplicidade, superfaturamento e possível improbidade administrativa .

Em agosto de 2025, o MPAM recomendou a anulação de uma licitação de material gráfico, apontando falhas no edital e na notificação de participantes. Segundo o promotor Bruno Escórcio Cerqueira Barros, houve quebra ao princípio da isonomia previsto na Lei de Licitações.

“Estamos recomendando a anulação do contrato celebrado e da licitação, por entender que houve quebra ao princípio da isonomia, fundamental na Lei de Licitações e Contratos”, declarou o promotor.

