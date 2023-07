Prefeito afastado de Borba, Simão Peixoto deixa prisão após pagar fiança de 80 salários mínimos

O prefeito afastado de Borba, Simão Peixoto, foi solto pela polícia na tarde desse domingo (16) após determinação do Juiz Federal Marllon Sousa, que estipulou pagamento de fiança no valor de 80 salários mínimos.

O magistrado determinou que Simão Peixoto use tornozeleira eletrônica e não permitiu o desbloqueio de seus bens, permitindo remuneração mensal de 40 salários mínimos para seu sustento pessoal. O juiz também manteve decisões tomadas anteriormente como o afastamento do mandato.

De acordo com a decisão, o político terá que cumprir medidas cautelares previstas em lei, que são: bloqueio dos bens apreendidos; bloqueios de ativos financeiros; indisponibilidade de bens e valores dos investigados; uso de tornozeleira eletrônica; proibição de entrar nas dependências de qualquer órgão, repartição ou dependência física da prefeitura do município de Borba/AM; proibição de entrar na representação de Borba em Manaus-AM, pelo prazo de 180 dias; proibição de manter contato com investigados do mesmo processo e proibição de sair do país, devendo ser entregue o passaporte em 48hs da soltura.

Prisão

O mandatário está preso desde o dia 29 de maio deste ano após se considerado foragido e depois se entregar a polícia. Simão recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF), em busca de um novo pedido de habeas corpus após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter negado liberdade a ele.

Peixoto é suspeito de comandar um esquema de corrupção no município e foi alvo de operação do Ministério Público do Amazonas. Após ser considerado foragido, Simão se entregou à polícia na sede do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO).