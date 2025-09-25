A notícia que atravessa o Brasil!

Prefeito Airton Siqueira gasta mais de R$ 2 milhões com material gráfico em Carauari

Contrato foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas (DOM-AM).

Por Jonas Souza

25/09/2025 às 18:44

Notícias do Amazonas  –  A Prefeitura Municipal de Carauari, no Amazonas, homologou e adjudicou o Pregão Eletrônico nº 050/2025 – SRP, que prevê a contratação da empresa V J Pereira de Andrade, com apenas um mês de atividade, para o fornecimento de material gráfico destinado a atender as demandas da administração municipal e de suas secretarias. O despacho foi assinado pelo prefeito Jose Airton Freitas Siqueira e publicado oficialmente no Quadro de Avisos da prefeitura em 23 de setembro de 2025.

Leia mais: Prefeita Macelly Veras já gastou mais de R$ 30 milhões com a mesma empresa para serviços de saúde em Maués

O contrato, realizado pelo menor preço por item, tem valor global de R$ 2.428.120,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, cento e vinte reais). Segundo o documento oficial, o processo licitatório transcorreu de forma regular, obedecendo à legislação vigente, sem recursos administrativos pendentes.

Sobre a empresa contratada

A V J Pereira de Andrade, também conhecida como V A Comércio e Serviços em Geral, é registrada no CNPJ 30.293.375/0002-39 e possui sede na Avenida Parintins, nº 369, Bairro Cachoeirinha, Manaus/AM, CEP 69.065-050. A empresa, de porte EPP, foi aberta em 19 de agosto de 2025, ou seja, apenas um mês antes da contratação.

O negócio tem como atividade econômica principal o comércio varejista de produtos não especificados anteriormente (CNAE 47.89-0-99) e atividades secundárias que incluem impressão de livros, revistas e materiais gráficos, serviços de encadernação e plastificação, entre outros serviços gráficos e administrativos. A empresa é registrada como Empresário Individual.

Outro lado

Tanto a prefeitura, quanto a empresa envolvida na licitação foi acionada pela reportagem do Portal AM Post para mais detalhes em torno dos serviços a serem fornecidos. Até o fechamento desta matéria não tivemos retorno. O espaço permanece aberto.

