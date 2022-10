Prefeito aliado de Eduardo Braga espalha fake news sobre investimentos do Governo do AM em Tabatinga

Há menos de uma semana das eleições, os poucos prefeitos aliados de Eduardo Braga no interior apelam para Fake News sobre ações do Governo do Estado em seus municípios. Em Tabatinga, Saul Bemerguy (MDB), fez uma live, durante a qual mentiu sobre a origem dos investimentos para implantação de LED na iluminação pública.

Bemerguy disse que os recursos são federais, quando na verdade são do Governo do Estado, através do programa Ilumina+ Amazonas. O programa é executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão estadual. Já beneficiou 16 municípios e alcançará 27, no total, até o final do ano.

O prefeito também rechaçou o convênio que ele mesmo assinou em 1º de junho deste ano, no valor de R$ 20 milhões do Governo do Estado, via UGPE, para recuperação e pavimentação do sistema viário de Tabatinga. Tudo documentado e registrado.

Bemerguy chegou a fazer foto com o governador Wilson Lima no dia do fechamento do acordo, mas agora, com as obras andando, tenta confundir a população. Na sua fala, mistura obras feitas em governos anteriores com as atuais, na tentativa de tirar o mérito da ação que está sendo realizada pelo Governo do Estado e que vem sendo aplaudida pela população.

O convênio para recuperação e pavimentação do sistema viário de Tabatinga inclui as seguintes obras, realizadas com recursos do Estado: pavimentação de 4,9 quilômetros de ruas em concreto, 2 quilômetros de pavimentação asfáltica, 15,7 quilômetros de recuperação asfáltica, 1,3 quilômetros de recapeamento, 30,1 quilômetros de meio-fio e sarjeta, além de sinalização viária.

Ao ser procurada sobre as ações em andamento, a UGPE informou que, conforme o cronograma de desembolso estabelecido no plano de trabalho, já repassou parte dos recursos para a Prefeitura realizar o serviço. Após a Prefeitura prestar contas do que foi feito, novas parcelas são repassadas para avançar em outras áreas da cidade.

A UGPE também informou que, por meio do programa Ilumina+ Amazonas, está implantando em Tabatinga 3,3 mil pontos de Iluminação pública de LED. O programa é executado diretamente pelo Estado, totalmente com recursos estaduais, não havendo verba federal envolvida. Mas, na live, Saul, ao ser questionado “de quem é o convênio”, afirma que é do Governo Federal, o que não procede, uma vez que sequer se trata de convênio.

Já o irmão do prefeito de Tabatinga, David Bemerguy (MDB), que administra Benjamin Constant, também tem espalhado em seu município notícias falsas sobre a implantação de iluminação pública de LED. Uma delas é que a iluminação que vai chegar na comunidade Feijoal será com lâmpadas antigas de vapor de sódio, de mercúrio e mistas, reaproveitadas da sede do município. Sobre isso, a UGPE esclareceu à reportagem que a informação também não procede. A comunidade vai receber luminárias de LED. As lâmpadas antigas que são retiradas, serão entregues para o município dar o descarte correto.