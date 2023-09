Prefeito Anderson Sousa é denunciado na Câmara de Rio Preto da Eva acusado de desviar R$16 milhões de aposentados e pensionistas

Uma grave denúncia envolvendo o prefeito da cidade de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa, veio à tona e foi aceita na Câmara Municipal da cidade nesta segunda-feira (11). Fabiano Almeida Tavares, servidor público, acusa o prefeito de desviar mais de R$16 milhões do Fundo Previdenciário do município, conhecido como RIOPREV.

De acordo com a denúncia, a prefeitura deixou de repassar os valores devidos ao RIOPREV, resultando no desvio milionário. Documentos revelam que, até novembro de 2022, a dívida acumulada já atingia a marca de R$15.573.128,14 milhões. No entanto, em 2023, o valor desviado ultrapassa a marca dos R$16 milhões.

A base para a acusação é uma Ata de Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do RIOPREV, datada de dezembro de 2023 e assinada por três conselheiros fiscais do Instituto Previdenciário: Uédio Ramilson Leite da Silva, Presidente do Conselho Fiscal, e os conselheiros Jeferson Lindoso Macedo e Mª Edisângela Rodrigues da Silva.

Leia documento completo:DENÚNCIA CONTRA PREFEITO RIO PRETO DA EVA

O desvio de mais de R$16 milhões do Fundo Previdenciário de Rio Preto da Eva é uma questão que precisa ser tratada com a devida seriedade e urgência. Esse montante é extremamente significativo para a cidade e pode comprometer a sustentabilidade do sistema previdenciário municipal. Conforme a denúncia, mais de mil funcionários públicos, alguns prestes a se aposentar, serão prejudicados.

Falta de transparência e esclarecimentos da prefeitura

A falta de transparência e clareza por parte da prefeitura tem gerado indignação e insegurança entre os servidores municipais. Até o momento, nenhuma explicação satisfatória foi dada sobre o desvio dos recursos do RIOPREV, deixando os funcionários aposentados em situação de vulnerabilidade.

Possíveis consequências e responsabilidades

Caso a denúncia se prove verdadeira, é imprescindível que as autoridades competentes realizem uma investigação minuciosa e responsabilizem os envolvidos pelo desvio dos recursos previdenciários. O prefeito Anderson Sousa terá que prestar esclarecimentos e enfrentar as consequências legais caso seja comprovada sua participação no desvio milionário.

Redação AM POST*