Prefeito Anderson Souza cancela Feira da Laranja e outros eventos em Rio Preto da Eva até o fim de 2023 e alega contenção gastos

O prefeito município Rio Preto da Eva (distante 62 quilômetros de Manaus), Anderson Souza, que enfrenta acusações de gastos excessivos e desvio de recursos, anunciou por meio de uma live que cancelar os principais eventos culturais do município até o final de 2023, como a Feira da Laranja e a Marcha para Jesus, com alegação de que é uma medida para conter os gastos.

De acordo com Anderson Souza a contenção será em 20% dos investimentos da prefeitura e engloba não só os eventos mas também cortes em algumas áreas.

“Tomamos algumas decisões no dia ontem com os nossos secretários municipais e vereadores aonde em vista da perca de receita de julho até dezembro que passa de R$9 milhões nós resolvemos cancelar vários contratos principalmente das obras com recursos próprios. Cancelamos os eventos da Feira da Laranja, da Marcha para Jesus e outro eventos que temos na área rural, nas comunidades para que nós possamos justamente manter equilíbrio fiscal do nosso município“, disse.

Ele também afirma que sobre a Feira da Laranja chegou a conversar com a ministra da cultura Margareth Menezes que colocou a disposição da prefeitura cerca de R$1 milhão, que seria destinado para a contratação de atrações para o evento mas ele não teria como custear estrutura de palco e iluminação.

A cidade se destaca nas áreas de agricultura, criação de animais, pesca, avicultura, exploração de recursos naturais, turismo e pela abundante produção de laranjas, o que lhe rendeu o apelido de “Terra da Laranja”.

Apesar da diversidade econômica, o município possui um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,611, considerado médio, porém abaixo da média nacional de 0,711. Isso significa que a qualidade de vida da população de Rio Preto da Eva está abaixo da média do Brasil.

A gestão de Anderson Sousa tem sido marcada por contradições e decisões controversas. Ao assumir a presidência da Associação Amazonense dos Municípios (AAM) em dezembro do ano passado, ele ressaltou que órgãos de controle não deveriam interferir nas festividades do interior, que impulsionam a economia dos municípios. No entanto, agora, ele justifica o cancelamento dos eventos culturais tradicionais de Rio Preto da Eva devido à falta de recursos, alegando seguir as diretrizes do governo estadual para manter o equilíbrio fiscal.

De acordo com fontes do município ligadas ao prefeito, ele teria gastado mais do que deveria, sem um planejamento financeiro adequado, e agora enfrenta o risco de não ter dinheiro suficiente para custear sua próxima campanha eleitoral para prefeitura de Rio Preto da Eva em 2024. Diante do déficit nos cofres públicos e da crise previdenciária que afeta o município, ele busca reduzir despesas drasticamente, afetando diretamente a comunidade local.

Redação AM POST*