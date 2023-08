Prefeito Augusto Ferraz vai gastar mais de meio milhão de reais dos cofres públicos de Iranduba com serviços funerários

O prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz (União Brasil), vai gastar dos cofres públicos mais de meio milhão de reais na contratação de empresa para prestar serviços funerários.

De acordo com publicação do dia 31 de julho deste ano, no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas (DOM-AM), a prefeitura de Iranduba vai gastar R$ 608,2 mil (seiscentos e oito mil e duzentos reais) com o serviço. A empresa beneficiada foi identificada com Maria de Fátima Rodrigues inscrita no CNPJ nº 22.348.997/0001-08.

Conforme dados da Receita Federal a empresa beneficiada possui R$150 mil de capital social, foi fundada em 29 de abril de 2015 e está localizada no bairro Cachoeirinha, zona Sul de Manaus. Sua atividade econômica principal é serviço de sepultamento. Os nomes dos sócios administradores não foram divulgados.

A reportagem do AM POST procurou a prefeitura de Iranduba para questionar sobre o contrato mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.

Redação AM POST*