Prefeito Augusto Ferraz vai gastar mais de R$ 8 milhões na construção de escola de 5 salas em Iranduba

Notícias do Amazonas – A Prefeitura de Iranduba anunciou a contratação da Construtora Tamandaré Ltda para a construção de uma escola em tempo integral de apenas 5 salas no bairro Manoel Urbano, totalizando um investimento de R$ 8.468.110,31. Os extratos foram publicados no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas (DOM-AM) com a assinatura do prefeito Augusto Ferraz.

A decisão foi oficializada pelo prefeito José Augusto Ferraz de Lima, que homologou o resultado da Concorrência Eletrônica Nº 012/2025 – CPL, realizada pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) do município. Segundo o edital, não havia recursos pendentes de julgamento, o que permitiu a adjudicação imediata da obra em favor da construtora vencedora.

A prefeitura justifica o investimento como parte de um projeto de expansão da educação em tempo integral.

A empresa

A Construtora Tamandaré Ltda, inscrita no CNPJ 17.245.301/0001-88, é uma empresa com sede em Codajás (AM), fundada em 3 de dezembro de 2012. Com 12 anos de atuação, a empresa está registrada como Sociedade Empresária Limitada e possui capital social de R$ 5.000.000,00.

Sua principal atividade econômica é Serviços de Engenharia, conforme o código CNAE 7112-0. Além disso, a empresa também atua em diversas outras áreas, incluindo: