Prefeito Augusto Ferraz vai gastar mais R$1,5 milhão com locação de palco, som e iluminação em Iranduba

O prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz (União Brasil), vai usar dos cofres públicos um montante milionário na contratação de empresa para prestar serviços locação de palco, som e iluminação incluindo montagem.

De acordo com publicação desta quinta-feira (24), do Diário Oficial dos Municípios do Amazonas (DOM-AM), o valor exato gasto com a empresa Angelus Locação LTDA, de CNPJ nº 08.945.140/0001-44 será de R$ 1.537.999,90 (um milhão, quinhentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos). O mandatário ainda justifica no documento que a contratação do serviço é para ‘suprir as necessidades da prefeitura de Iranduba”.

Conforme dados da Receita Federal a empresa beneficiada possui R$1.250 milhão de capital social, foi fundada em julho de 2007 e está localizada no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus. Sua atividade econômica principal é aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes. O nome dos sócio-administrador é Jonathan Bosi de Azevedo.

A reportagem do AM POST procurou a prefeitura de Iranduba e questionou sobre a duração do contrato mas a assessoria disse que não em conhecimento disso.

Redação AM POST*