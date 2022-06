Prefeito David Almeida e governador Wilson Lima põem fim em descaso de 25 anos e assinam ordem de reforma da feira do Alvorada 2

Redação AM POST

Sem receber reformas há mais de 25 anos, a feira municipal do bairro Alvorada 2, localizada na zona Oeste da capital, será revitalizada pela Prefeitura de Manaus, em mais uma ação integrada junto ao Governo do Amazonas. A ordem de serviço foi assinada nesta quinta-feira, 9/6, pelo prefeito David Almeida e pelo governador Wilson Lima.

Localizada na rua Léa Alencar, antiga rua 8, a feira possui 1.460 metros quadrados de área, gerando quase 140 empregos diretos e mais de 4 mil indiretos.

Com sua origem familiar ligada às feiras, o prefeito David Almeida salientou que essa ação era um antigo sonho, visto que irá impulsionar o movimento no local, devolvendo assim a dignidade aos permissionários.

“Estamos dando uma ordem de serviço em mais uma ação dessa integração entre os poderes Executivos estadual e municipal. Meu pai trabalhou 35 anos administrando feiras e mercados. Eu falei para o antigo secretário Renato Júnior e para o Wanderson Costa que os nossos mercados e feiras estavam abandonados e que precisavam ser reformados, e é isso que vamos fazer. Nós tínhamos as ideias e projetos para mudar a realidade desse setor que perdeu muito do seu movimento em função da precariedade das instalações. Agora, graças à parceria com o governador Wilson Lima, vamos conseguir realizar esse sonho. Vamos conseguir competir com os supermercados e grandes varejistas”, enfatizou o gestor municipal.

Inaugurada em 1970, a feira do bairro Alvorada passou pela última reforma em 1997. Agora, a gestão municipal irá investir mais de R$ 270 mil para a mudança de toda estrutura metálica, telhado e instalações elétricas, pintura externa e interna.

De acordo com o governador Wilson Lima, a revitalização do tradicional mercado irá auxiliar na recuperação econômica do Estado, visto que o setor foi um dos mais afetados durante a pandemia da Covid-19.

“Os feirantes que atuam nesse espaço tinham que trabalhar em um ambiente insalubre, difícil para tocar os seus negócios e receber os clientes. Estamos fazendo a nossa parte. A partir dessa parceria que fizemos com o prefeito David Almeida, estamos cumprindo o nosso compromisso firmado com os moradores de Manaus. Estamos unindo forças para que possamos avançar em áreas antes esquecidas”, frisou Lima.

Titular da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Wanderson Costa, ressaltou que a feira do bairro Alvorada é a terceira das 32 que vão ser reformadas por meio de convênio firmado com o governo do Estado.

“Nos sentimos muito orgulhosos por fazer parte dessa gestão e queremos agradecer ao prefeito David Almeida e ao governador Wilson Lima pelo empenho dedicado para transformar a realidade das feiras e mercados da cidade de Manaus. Estamos vivenciando um momento histórico na nossa cidade. Serão 32 feiras reformadas. Sabemos que o desafio é muito grande, mas estamos trabalhando para acabar com o descaso de mais de 25 anos. Hoje, testemunhamos a união de dois caboclos que têm origens humildes e estão trazendo dignidade para os permissionários”, finalizou.