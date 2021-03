Prefeito de Anori vai gastar R$ 1,4 milhão com passagens fluviais e materiais de armarinho

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O prefeito de Anori, Regis Nazaré, vai gastar o montante de R$ 1,4 milhão dos cofres públicos na aquisição de materiais de armarinho e passagens fluviais, conforme documentos publicados no Diário Oficial dos Municípios (DOM), na edição dessa segunda-feira (15).

A empresa S A DE LIRA TRANSPORTE, inscrita no CNPJ nº 11.027.922/0001-09, vai receber o valor de R$ 885 mil para fornecer as passagens fluviais. Com sede localizada no bairro Santo Antônio, zona Oeste de Manaus, a empresa possui como principal atividade econômica o “transporte aquaviário para passeios turísticos”. Também chamado de ‘Lira Transporte Navegação’, o estabelecimento possui capital social de R$ 800 mil.

Já com os materiais de armarinho o prefeito Regis Nazaré pretende pagar R$ 566.917,50, para a empresa S B DE CARVALHO, inscrita no CNPJ nº 17.337.706/0001-46, e com sede no bairro São Jorge, zona Oeste de Manaus, que possui como principal atividade econômica o serviço de atividades paisagísticas.

O mandatário não detalhou em nenhum dos dois documentos sobre que tipo de materiais serão comprados, nem quantidade ou valores unitários.

