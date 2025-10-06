A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Prefeito de Apuí é notificado pelo MP-AM por supostas irregularidades em contrato de limpeza urbana

O MP-AM determinou a expedição de requisição à Prefeitura de Apuí, que terá 10 dias para se manifestar sobre a denúncia.

Por Jonas Souza

06/10/2025 às 20:14

Notícias do Amazonas  – O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), por meio da Promotoria de Justiça de Apuí, instaurou um Procedimento Preparatório para investigar supostas irregularidades na contratação da empresa Luso, responsável pelos serviços de limpeza urbana no município. O prefeito Marcos Maciel foi notificado para prestar esclarecimentos sobre o caso.

Leia mais: Vereador Rosinaldo Bual recebeu mais de R$ 490 mil entre salários e cotão antes de ser preso por esquema de rachadinha

De acordo com a Portaria de Instauração nº 2025/0000162552.01PROM_APU, publicada nesta segunda-feira (6/10), o MP-AM apura denúncias de que a contratação da empresa não foi devidamente registrada no Portal da Transparência da Prefeitura, além da omissão de informações sobre o processo licitatório e o contrato de terceirização, em possível violação à Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).

O documento, assinado pelo promotor de Justiça Lucas Souza Pinha, cita a Notícia de Fato nº 040.2024.000434, que deu origem à investigação. Segundo o Ministério Público, mesmo após o encerramento do prazo para apuração preliminar, ainda há necessidade de novas diligências para esclarecer os fatos e verificar se houve irregularidades administrativas.

O MP-AM determinou a expedição de requisição à Prefeitura de Apuí, que terá 10 dias para se manifestar sobre a denúncia e apresentar documentação comprobatória, incluindo cópia do edital de licitação, contrato com a empresa Luso, comprovantes de fiscalização da execução contratual e registros trabalhistas dos funcionários terceirizados.

O promotor também reforçou que a ausência de informações em portais públicos fere os princípios da publicidade e da transparência, previstos no artigo 37 da Constituição Federal.

A Prefeitura de Apuí ainda não se pronunciou oficialmente sobre a investigação. Caso as irregularidades sejam confirmadas, o caso poderá resultar na abertura de inquérito civil e em eventuais ações por improbidade administrativa.

