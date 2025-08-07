Prefeito de Apuí, Marcos Maciel, gasta R$ 1,3 milhão com empresa de construção para fornecimento de transporte

Notícias do Amazonas – A Prefeitura de Apuí, sob gestão de Marcos Maciel firmou um contrato no valor de R$ 1.340.087,95 com a empresa Megacon Serviços de Construções Civil Ltda para a prestação de serviços de fretamento de ônibus e micro-ônibus destinados ao atendimento das comunidades urbanas e rurais do município.

PUBLICIDADE

Leia mais: Hugo Motta descarta possibilidade de Eduardo Bolsonaro exercer mandato dos EUA

A contratação foi oficializada por meio da Ata de Registro de Preço nº 024/2025, conforme publicação da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) no dia 6 de agosto de 2025. O contrato tem vigência de 12 meses, com início imediato e término previsto para o dia 5 de agosto de 2026.

PUBLICIDADE

O curioso na contratação está no ramo de atuação da empresa contratada: a Megacon é registrada como uma empresa de construção civil, conforme CNPJ 13.713.073/0001-72, e não como empresa de transporte ou logística.

O valor global pelo fornecimento dos serviços é de R$ 1.340.087,95.

A Megacon Serviços de Construções Civil Ltda (CNPJ 13.713.073/0001‑72), também operando sob o nome fantasia Megacon Construções tem como principal atividade econômica serviços de engenharia mas possui uma extensa gama de atividades adicionais autorizadas, conforme registros da Receita Federal: