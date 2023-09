Prefeito de Atalaia do Norte, Denis Paiva se reúne com Wilson Lima e garante ações e apoio aos afetados pela estiagem

Amazonas – Tendo em vista a estiagem que assola ribeirinhos e indígenas de Atalaia do Norte, no Vale do Javari, o prefeito do município, Denis Paiva (UB), esteve reunido nesta quarta-feira (27/09), com o governador Wilson Lima (UB), na sede do Governo do Amazonas. No encontro, o gestor municipal solicitou medidas para diminuir o impacto da estiagem na região, que já é considerada a segunda maior da história, desde que os níveis dos rios da região começaram a ser medidos.

Wilson Lima garantiu ao gestor, que em parceria com o Governo Federal, vai disponibilizar apoio à região com ações que vão de doação de cestas de alimentos a água potável. Mas a medida mais efetiva esperada e confirmada pelo governador é a dragagem do percurso do rio Solimões entre os municípios de Tabatinga e Benjamin Constant, trajeto hoje afetado pelo assoreamento e que impacta diretamente no transporte de cargas e passageiros. Toda essa problemática afeta diretamente o município de Atalaia do Norte e influencia na alta dos preços dos produtos e outras adversidades.

O governador ressaltou, ainda, a importância da região por ser uma questão de segurança nacional, por estar nas proximidades do Vale do Javari e por ser área de fronteira com dois países, o Peru e a Colômbia. A expectativa é de que os trabalhos de dragagem iniciem nos próximos dias e voltem a dar passagem aos barcos de grande e pequeno porte. A estimativa do investimento é de R$ 41 milhões no trecho Tabatinga-Benjamin Constant.

“Estamos vivendo um momento que merece atenção, por isso procurei o governador para mostrar a nossa realidade e solicitar apoio. Saímos da reunião com respostas positivas e medidas que, sem dúvidas, vão melhorar a vida de todos. Estamos trabalhando, na medida do possível, para dar suporte às famílias, como no transporte de água e abastecimento de cisternas e caixas d’água para os mais afetados pela estiagem”, relatou o prefeito de Atalaia do Norte.

Redação AM POST*