Prefeito de Barreirinha, Darlan Taveira, é notificado sobre investigação do MP-AM em contratações temporárias na Educação

Notícias do Amazonas – O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) instaurou um inquérito civil para apurar supostas irregularidades na contratação de servidores temporários pela Prefeitura de Barreirinha, sob gestão de Darlan Taveira, especialmente na área da Educação.
PUBLICIDADE
A apuração teve origem na Notícia de Fato nº 040.2025.000639, encaminhada pela Ouvidoria-Geral do MP, relatando a existência de contratos de seis meses sem comprovação suficiente de excepcionalidade. Também foi apontada a falta de atualização no Portal da Transparência — essa última questão, entretanto, foi desmembrada para acompanhamento específico em outro procedimento.
Leia mais: Senado vota aumento de pena para quem fornece droga ou álcool a menores de idade
PUBLICIDADE
Segundo informações da própria Prefeitura, em 2025 há 1.500 vínculos temporários ativos, enquanto 136 cargos efetivos permanecem vagos. Em análise preliminar, o MP considera necessária a verificação da proporcionalidade entre as modalidades de provimento e a aderência das contratações ao artigo 37 da Constituição Federal.
Critérios do STF
A promotoria destacou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 612 da repercussão geral), que só admite contratações temporárias quando, cumulativamente, houver previsão legal, prazo determinado, necessidade efetivamente temporária, interesse público excepcional e indispensabilidade do vínculo. O uso desse mecanismo para funções ordinárias e permanentes é vedado.
Providências adotadas
Na portaria assinada pela promotora de Justiça Anne Caroline Amaral de Lima, foram determinadas várias diligências:
-
A Prefeitura e a Procuradoria-Geral do Município deverão apresentar, em até 15 dias úteis, o mapa completo do quadro de pessoal, detalhando vínculos efetivos, comissionados, temporários, celetistas e terceirizados, além do custo total com a folha.
-
Relatório sobre a execução do concurso público de 2023, incluindo nomeações, desistências, cadastro de reserva e cargos ainda vagos.
-
Planilha atualizada de todos os servidores temporários em 2025, com justificativas específicas para as unidades escolares das zonas indígena e rural.
-
Relação de cargos efetivos vagos e a estratégia de recomposição do quadro.
-
Demonstrativos de despesa com pessoal, como o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF).
-
A Câmara Municipal deverá encaminhar cópia integral da legislação que trata das contratações temporárias.
-
O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) também foi oficiado para informar sobre possíveis processos relacionados ao tema.