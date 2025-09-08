Prefeito de Barreirinha, Darlan Taveira, é notificado sobre investigação do MP-AM em contratações temporárias na Educação

Notícias do Amazonas – O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) instaurou um inquérito civil para apurar supostas irregularidades na contratação de servidores temporários pela Prefeitura de Barreirinha, sob gestão de Darlan Taveira, especialmente na área da Educação.

A apuração teve origem na Notícia de Fato nº 040.2025.000639, encaminhada pela Ouvidoria-Geral do MP, relatando a existência de contratos de seis meses sem comprovação suficiente de excepcionalidade. Também foi apontada a falta de atualização no Portal da Transparência — essa última questão, entretanto, foi desmembrada para acompanhamento específico em outro procedimento.

Segundo informações da própria Prefeitura, em 2025 há 1.500 vínculos temporários ativos, enquanto 136 cargos efetivos permanecem vagos. Em análise preliminar, o MP considera necessária a verificação da proporcionalidade entre as modalidades de provimento e a aderência das contratações ao artigo 37 da Constituição Federal.

Inquérito Barreirinha

Critérios do STF

A promotoria destacou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 612 da repercussão geral), que só admite contratações temporárias quando, cumulativamente, houver previsão legal, prazo determinado, necessidade efetivamente temporária, interesse público excepcional e indispensabilidade do vínculo. O uso desse mecanismo para funções ordinárias e permanentes é vedado.

Providências adotadas

Na portaria assinada pela promotora de Justiça Anne Caroline Amaral de Lima, foram determinadas várias diligências: