A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Prefeito de Barreirinha, Darlan Taveira, é notificado sobre investigação do MP-AM em contratações temporárias na Educação

Segundo informações da própria Prefeitura, em 2025 há 1.500 vínculos temporários ativos.

Por Jonas Souza

08/09/2025 às 19:56 - Atualizado em 08/09/2025 às 20:00

Ver resumo

Notícias do Amazonas  – O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) instaurou um inquérito civil para apurar supostas irregularidades na contratação de servidores temporários pela Prefeitura de Barreirinha, sob gestão de Darlan Taveira, especialmente na área da Educação.

PUBLICIDADE

A apuração teve origem na Notícia de Fato nº 040.2025.000639, encaminhada pela Ouvidoria-Geral do MP, relatando a existência de contratos de seis meses sem comprovação suficiente de excepcionalidade. Também foi apontada a falta de atualização no Portal da Transparência — essa última questão, entretanto, foi desmembrada para acompanhamento específico em outro procedimento.

Leia mais: Senado vota aumento de pena para quem fornece droga ou álcool a menores de idade

PUBLICIDADE

Segundo informações da própria Prefeitura, em 2025 há 1.500 vínculos temporários ativos, enquanto 136 cargos efetivos permanecem vagos. Em análise preliminar, o MP considera necessária a verificação da proporcionalidade entre as modalidades de provimento e a aderência das contratações ao artigo 37 da Constituição Federal.

Inquérito Barreirinha

Critérios do STF

A promotoria destacou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 612 da repercussão geral), que só admite contratações temporárias quando, cumulativamente, houver previsão legal, prazo determinado, necessidade efetivamente temporária, interesse público excepcional e indispensabilidade do vínculo. O uso desse mecanismo para funções ordinárias e permanentes é vedado.

Providências adotadas

Na portaria assinada pela promotora de Justiça Anne Caroline Amaral de Lima, foram determinadas várias diligências:

  • A Prefeitura e a Procuradoria-Geral do Município deverão apresentar, em até 15 dias úteis, o mapa completo do quadro de pessoal, detalhando vínculos efetivos, comissionados, temporários, celetistas e terceirizados, além do custo total com a folha.

  • Relatório sobre a execução do concurso público de 2023, incluindo nomeações, desistências, cadastro de reserva e cargos ainda vagos.

  • Planilha atualizada de todos os servidores temporários em 2025, com justificativas específicas para as unidades escolares das zonas indígena e rural.

  • Relação de cargos efetivos vagos e a estratégia de recomposição do quadro.

  • Demonstrativos de despesa com pessoal, como o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF).

  • A Câmara Municipal deverá encaminhar cópia integral da legislação que trata das contratações temporárias.

  • O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) também foi oficiado para informar sobre possíveis processos relacionados ao tema.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Amazonas

Aleam aprova leis que fortalecem alfabetização e educação inclusiva no Amazonas

Aleam aprova leis de incentivo à educação inclusiva, especialistas alertam para desafios da leitura e governo federal reforça apoio à alfabetização.

há 2 minutos

Polícia

Operação Ouro Negro bloqueia R$ 265 milhões em bens de empresas ligadas ao garimpo ilegal

Ação da PF cumpre mandados em quatro estados, bloqueia centenas de milhões em bens e busca desarticular esquema de fraude ambiental ligado ao garimpo ilegal na Terra Yanomami.

há 23 minutos

Brasil

Senado vota aumento de pena para quem fornece droga ou álcool a menores de idade

Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) já prevê pena de detenção de dois a quatro anos, além de multa.

há 45 minutos

Política

Bolsonaro segue sendo “força política importante”, aponta New York Times

O New York Times ressaltou ainda a forte presença de símbolos norte-americanos durante os atos bolsonaristas.

há 57 minutos

Famosos

Angela Ro Ro enfrentou crise financeira mas deixa patrimônio surpreendente

Nos últimos meses, ela enfrentava graves problemas de saúde.

há 1 hora