Amazonas

Prefeito de Benjamin Constant contrata empresa de combustíveis para construir escola de duas salas por R$ 1,1 milhão

Chama a atenção o fato da empresa ter atividade principal registrada na Receita Federal como comércio varejista de combustíveis.

Por Bruno Pacheco

19/09/2025 às 09:44

Notícias do Amazonas – A Prefeitura de Benjamin Constant, sob a gestão do prefeito Semeide Bermeguy Porto (MDB), vai gastar R$ 1,1 milhão na construção de uma escola com apenas duas salas de aula na zona rural do município. O contrato foi firmado no dia 3 de setembro com a JG Barbosa LTDA-EPP, mas o que chama a atenção é o fato da empresa ter atividade principal registrada na Receita Federal como comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. A publicação consta no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas (DOM-AM).

Leia mais: Dez prefeitos do interior do AM são notificados por omissão de políticas climáticas e má gestão financeira

De acordo com o extrato da licitação, obtido pelo portal AM POST, a Concorrência Presencial nº 005/2025 teve como vencedora a JG Barbosa LTDA, inscrita no CNPJ nº 29.865.980/0001-77. A unidade escolar será construída na comunidade São João Kokama, mas o documento não informa quando as obras devem iniciar nem o prazo de execução. Veja:

Contrato da empresa

A empresa

Fundada em 2018 e sediada em Benjamin Constant, a JG Barbosa LTDA tem como sócio-administrador Jucicley Gomes Barbosa. Apesar da atividade principal ser a venda de combustíveis, a empresa possui uma lista extensa de atividades secundárias, que incluem estamparia e texturização de tecidos, serviços de encadernação e plastificação, comércio atacadista de água mineral e bebidas, além de serviços de engenharia.

O alto valor previsto para a construção de uma escola de pequeno porte e a contratação de uma empresa especializada em combustíveis para executar a obra levantam questionamentos sobre os critérios do processo licitatório.

Documento mostra atividade econômica principal da empresa

Outros contratos

Recentemente, a Prefeitura de Benjamin Constant também assinou contrato de quase R$ 2 milhões com uma empresa “velha conhecida” do município. O objetivo é a pavimentação de vias urbanas do município com a E. B. Braulio Construções Ltda, que já teve diversos contratos com a cidade.

A empresa E. B. Braulio Construções Ltda, inscrita no CNPJ nº 17.697.124/0001-70, tem como proprietário o empresário Eldiley Bindá Braulio, irmão de Ecildo Bindá Braulio, ex-vereador de Benjamin Constant e com histórico de aliança com a família Bermeguy, conforme mostrou o AM POST.

Leia mais: Prefeito de Benjamin Constant assina contrato milionário com empresa de irmão de aliado político

Outro lado

O AM POST procurou a Prefeitura de Benjamin Constant para comentar a contratação, as o Executivo local ainda se posicionou, bem como não divulgou detalhes sobre o cronograma das obras nem justificativas para a escolha da contratada. A reportagem também entrou em contato com a empresa e aguarda retorno. O espaço seguirá aberto para devidos esclarecimentos.

