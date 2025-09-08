A notícia que atravessa o Brasil!

Prefeito de Benjamin Constant, Semeid Bermeguy quer gastar R$ 1,1 milhão para construir escola com apenas duas salas

A informação consta na edição desta segunda-feira, 8, do Diário Oficial dos Municípios do Amazonas (DOM-AM).

Por Bruno Pacheco

08/09/2025 às 09:41

Notícias do Amazonas – A Prefeitura de Benjamin Constant, sob a gestão do prefeito Semeide Bermeguy Porto (MDB), pretende gastar cerca de R$ 1,1 milhão na construção de uma escola com apenas duas salas de aula. A informação consta na edição desta segunda-feira, 8, do Diário Oficial dos Municípios do Amazonas (DOM-AM).

O contrato está orçado em R$ 1.108.501,32 (um milhão, cento e oito mil, quinhentos e um reais e trinta e dois centavos). A prefeitura homologou a Concorrência Presencial nº 005/2025, que prevê a construção da escola na comunidade São João Kokama, localizada na zona rural do município. A vendedora do processo licitatório foi a empresa J G Barbosa LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº 29.865.980/0001-77.

Leia mais: Prefeito de Benjamin Constant assina contrato milionário com empresa de irmão de aliado político

O documento, contudo, não esclarece quando as obras devem iniciar e nem o prazo de validade do contrato. Confira:

A empresa

A JG Barbosa LTDA é uma empresa fundada em 2018, com sede em Benjamin Constant, e que tem como sócio-administrador Jucicley Gomes Barbosa, conforme dados disponíveis no site da Receita Federal.

Mais um contrato

Na mesma edição do DOM-AM, a prefeitura de Semeide também anunciou a homologação de mais um contrato milionário para a construção de uma escola de pequeno porte na zona rural do município.

 De acordo com o Aviso de Homologação da Concorrência Presencial nº 006/2025, será desembolsado R$ 1.085.747,96 para a construção de uma escola com apenas duas salas de aula na comunidade São José.

A empresa vencedora da licitação foi a Pórtico Engenharia e Consultoria Ltda – EPP, inscrita no CNPJ nº 04.824.603/0001-69. O contrato prevê a execução dos serviços de engenharia mediante o valor global definido no certame, que teve como critério o menor preço.

A empresa

A Portico Engenharia e Consultoria Ltda é uma empresa fundada em 1983, com sede em Manaus, e que tem como sócio-administrador Charleandra Martins Uchoa, conforme dados da Receita Federal.

Outro lado

O AM POST entrou em contato com a Prefeitura de Benjamin Constant para pedir mais informações da Prefeitura de Benjamin Constant sobre os contratos e aguarda retorno.

Confira os documentos na íntegra:

Diario DOMAM – Benjamin Constant

