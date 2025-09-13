A notícia que atravessa o Brasil!

Prefeito de Beruri entrega ao grupo proteger vacinas, ração e pontos de alimentação para animais em situação de rua

Com a iniciativa, Beruri se destaca como exemplo de município do interior comprometido com a causa animal.

Por Natan AMPOST

13/09/2025 às 13:59 - Atualizado em 13/09/2025 às 14:04

Notícias do Amazonas – O município de Beruri (distante 386 km de Manaus) deu um passo importante na proteção e cuidado com os animais em situação de rua. Neste fim de semana, o prefeito Emerson Mello (PODE) realizou uma entrega especial ao Grupo Proteger, que atua na causa animal, reforçando o compromisso da gestão com políticas públicas voltadas ao bem-estar animal.

Entre os itens entregues estão vacinas para o controle reprodutivo de cadelas, fundamentais para reduzir a superpopulação de cães abandonados. Além disso, foram repassadas sacas de ração e comedouros e bebedouros, que serão instalados em diferentes pontos da cidade. O objetivo é criar locais acessíveis para que os animais de rua possam se alimentar e ter acesso à água potável.

Leia mais: Prefeito de Beruri, Emerson Melo antecipa primeira parcela do 13º salário dos servidores

De acordo com representantes do Grupo Proteger, a iniciativa é pioneira e coloca Beruri entre as poucas cidades do Amazonas a adotar esse tipo de programa. “O município de Beruri é um dos poucos do Amazonas a adotar esse programa de alimentar os animais que vivem em estado de abandono. Essa ação traz dignidade e mostra respeito à vida animal”, destacou uma integrante da entidade.

A representante também fez um apelo à comunidade para que participe ativamente do projeto. “Graças a Deus que o prefeito Emerson Mello foi sensível a adotar esse programa. Você, morador de Beruri, adote juntamente conosco esse projeto para poder alimentar nossos animais. Só assim vamos dar dignidade a esses animais que hoje se encontram abandonados nas ruas de nossa cidade”, reforçou.

Com a iniciativa, Beruri se destaca como exemplo de município do interior comprometido com a causa animal, incentivando também a responsabilidade social e o engajamento da população.

