Prefeito de Borba será cobrado por promover aglomeração de de 40 mil pessoas em luta de MMA

Redação AM POST

O prefeito de Borba, Simão Peixoto (PP), terá que prestar esclarecimentos a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) sobre luta de MMA realizada na madrugada deste domingo (12/12) em uma quadra de esportes no município, distante 150 km de Manaus, que reuniu 40 mil pessoas.

Simão Peixoto decidiu resolver as diferenças com seu desafeto político e ex-vereador Erineu Alves Da Silva, conhecido como Mirico, no ringue, em uma luta sem técnica e com muitos expectadores. Conforme imagens divulgadas na internet o público não fez uso de máscaras e não há qualquer regra de distanciamento e fiscalização no local.

FVS-AM já avisou que vai pedir explicações da Prefeitura do município.

