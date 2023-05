Prefeito de Borba Simão Peixoto é suspeito de desviar mais de R$ 29 milhões dos cofres públicos

O desembargador João de Jesus Abdala Simões, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), mandou afastar do cargo, por 90 dias, o prefeito do município de Borba (distante 115 quilômetros de Manaus), Simão Peixoto, investigado por suspeita de desvio de R$ 29,2 milhões da prefeitura em licitações.

Simão Peixoto e outros 10 agentes públicos do município, foram alvos, na manhã desta terça-feira (23), de Operação Garrote, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Amazonas (MP-AM), que cumpriu 28 mandados de busca domiciliar, 11 mandados de prisão preventiva, 28 mandados de busca pessoal e 28 mandados de busca veicular, totalizando 95 medidas cautelares.

Além de Simão Peixoto também foram afastados dos cargos secretária de Finanças, um pregoeiro, uma assistente administrativo e três membros da comissão de licitação, incluindo o presidente.

“Os investigados, com a predisposição comum de praticar os crimes acima relacionados, organizaram, em tese, um esquema de fraude e ocultação de bens e valores, que tem gerado prejuízos milionários aos cofres do Município de Borba/AM”, diz o desembargador João Simões, em decisão que autorizou as medidas judiciais contra o grupo.

“O Prefeito se utilizaria de funcionários públicos da Prefeitura e, principalmente, de parentes próximos, responsáveis por ‘blindá-lo’, assumindo o encargo das movimentações financeiras”, destaca o mandatário na decisão.

Simão Peixoto foi preso preventivamente, em março deste ano, por ordem do desembargador Aselmo Chíxaro, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), pelos crimes de ameaça, desacato difamação e restrição aos direitos políticos em razão do sexo, cometidos contra a vereadora Tatiana Franco dos Santos. O prefeito foi denunciado após dizer que daria uma “ripada” em uma vereadora da cidade.

Seis dias após a prisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, concedeu liberdade provisória ao mandatário.

Redação AM POST*