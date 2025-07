Prefeito de Borba, Toco Santana, é alvo do TCE por suposto uso indevido de verbas do Fundeb

Notícias do Amazonas – O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) admitiu uma representação contra o prefeito de Borba, Raimundo Santana de Freitas, conhecido como Toco Santana, para apurar o possível uso indevido de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

A denúncia foi apresentada pelos vereadores Jéssica Querolin Goes da Silva e Carlos Rodrigo Panto Ribeiro, que apontam irregularidades na aplicação dos recursos destinados à educação básica no município. O processo, de número 13683/2025, foi protocolado no TCE e recebeu despacho favorável à sua admissibilidade, ou seja, foi considerado apto a seguir para apuração.

Em despacho publicado no dia 22 de julho de 2025, o gabinete da presidência do TCE determinou a continuidade da investigação, que agora segue para análise técnica e eventual manifestação do relator designado pelo tribunal.

Caso as denúncias sejam confirmadas, o prefeito Toco Santana poderá ser responsabilizado administrativa e financeiramente, além de enfrentar sanções políticas, como a inelegibilidade ou abertura de processos por improbidade administrativa.