Prefeito de Careiro Castanho vai gastar quase R$ 8 milhões para terminar obras em escolas

Notícias do Amazonas – O prefeito de Careiro Castanho, Nathan Macena Souza, vai gastar o montante de R$ 7.802.994,63 para finalizar obras de construção de três escolas no município. As ordens de serviços para o início das obras foram publicadas no Diário Oficial dos Municípios desta terça-feira (14). Todos os contratos têm vigência de 180 dias.

Todas as escolas terão seis salas e quadra de futebol, conforme o documento. As empresas contratadas para prestar os serviços foram a Patriarca Construções e Serviços de Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ltda e a BBPE Serviços de Construção Ltda.

A BBPE vai realizar obras em duas unidades de ensino, a Escola Municipal Aureliana e na Escola Municipal Ayrton Senna da Silva. Nos dois contratos, a empresa vai receber da prefeitura R$ 5.415.537,83. Já a Patriarca Construções e Serviços de Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ltda vai receber R$ 2.387.456,80 para terminar a construção da Escola Municipal 8 de Março.

Do valor destinado para as obras na escola Ayrton Senna da Silva, segundo consta no documento, R$ 1.734.598,59 (hum milhão, setecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos) serão pagos com o Fundo Municipal de Educação. O restante será feito pela prefeitura, totalizando o valor total de 2.902.469,25 (dois milhões, novecentos e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Na obra da Escola Municipal Aureliana, R$ 1.713.302,18 (hum milhão, setecentos e treze mil, trezentos e dois reais e dezoito centavos) serão pagos com repasses do Fundo Municipal de Educação e R$ 799.766,40 serão pagos através de contrapartida pela prefeitura.

O mesmo acontece para a escola 8 de Março. R$ 1.444.576,91 (hum milhão, quatrocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos) serão pagos com repasses do Fundo Municipal de Educação e o R$ 942.879,89 pela prefeitura.

Conforme consta no site da Receita Federal, a sede da Patriarca Construções e Serviços de Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ltda fica localizada no bairro Parque Dez, em Manaus. A empresa possui capital social de R$ 2.070.795,00.

A BBPE Serviços de Construção Ltda também fica localizada em Manaus, no bairro Adrianópolis. O capital social da empresa é de R$ 500.000,00.