Prefeito de Coari, Adail Pinheiro, vai gastar mais de R$ 2 milhões com serviços de sonorização

Serviços serão destinados à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Por Jonas Souza

27/08/2025 às 15:44

Notícias do Amazonas  – A Prefeitura de Coari, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, firmou o primeiro termo aditivo da Ata de Registro de Preço nº 13/2025, ampliando a contratação de serviços de sonorização e iluminação. O valor global do aditivo é de R$ 2.253.147,00, com vigência de 12 meses.

As empresas contratadas são a AMZ Produções Artísticas e Eventos Ltda. (CNPJ nº 09.528.554/0001-30) e a C. A. Araújo Ltda. (CNPJ nº 09.026.273/0001-80). O contrato prevê a locação de equipamentos de som e iluminação, além de montagem, desmontagem e mão de obra especializada, destinados a atividades institucionais, culturais, educacionais e administrativas da pasta.

Os recursos para custear a contratação são oriundos do orçamento municipal, na dotação destinada à manutenção e funcionamento da Secretaria de Cultura e Turismo, classificados como “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica”.

O termo foi assinado em 25 de agosto de 2025 pelo secretário municipal de Cultura e Turismo, Cesar Augusto Vasquez de Oliveira.

