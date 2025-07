Prefeito de Coari contrata empresa de aluguel de carros por R$ 2,7 milhões para fornecer brinquedos

Notícias do Amazonas – A Prefeitura de Coari, sob a gestão do prefeito Adail Pinheiro (Republicanos), firmou um contrato de R$ 2.786.792,92 com uma empresa especializada em aluguel de veículos para fornecer brinquedos e jogos educativos à rede municipal de ensino. A contratação foi realizada pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

A empresa escolhida foi a Hadar Manutenção e Conservação e Empreendimentos Ltda (CNPJ nº 17.577.025/0001-55), cuja principal atividade registrada na Receita Federal é a locação de veículos sem condutor. Apesar disso, a Hadar será responsável pelo fornecimento de milhares de brinquedos didáticos, como cubos, dominós, bolas terapêuticas e brinquedos infláveis.

A contratação foi realizada por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 0022/2024, originada do Pregão Eletrônico nº 027/2024 da Prefeitura de Manaus, um procedimento previsto no Decreto Federal nº 7.892/2013. Especialistas, no entanto, alertam que o uso desse mecanismo — popularmente conhecido como “carona” — pode favorecer contratações sem licitação direta e abrir margem para práticas como superfaturamento ou favorecimento.

Itens do contrato

O contrato prevê o fornecimento de mais de 14 mil unidades de brinquedos e materiais pedagógicos, com os seguintes valores estimados:

3.004 brinquedos tipo montanha-russa de madeira: R$ 474 mil

3.004 kits de atividades corporais: R$ 1,58 milhão

3.004 dominós infantis: R$ 218 mil

504 brinquedos infláveis “joão bobo”: R$ 70 mil

Outros itens listados no Anexo I do contrato

Capacidade técnica questionada

Até o momento, não há registros públicos de que a Hadar possua experiência prévia no fornecimento de materiais didáticos ou atuação no setor educacional. O contrato com recursos da Secretaria Municipal de Educação tem como destino a manutenção da educação infantil, conforme informado na dotação orçamentária.

Outro lado

Tanto a prefeitura, quanto a empresa citada foram acionadas pela reportagem para um posicionamento acerca do tema. Até o fechamento desta matéria não tivemos retorno sobre o assunto. O espaço permanece aberto.