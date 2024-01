Notícias do Amazonas – O prefeito de Codajás, Antônio Ferreira, conhecido como Tonho (PP), tem sido alvo de críticas por dispensa de licitação para contratar shows religiosos no valor de R$ 150 mil para inauguração do Centro de Eventos Sidney Hernani.

De acordo com os Extratos publicados na edição desta segunda-feira (22) do Diário Oficial da Associação Amazonense de Municípios (AAM), o prefeito optou por pagar R$ 70 mil pelo show do Pastor Antônio Cirillo e Banda, que ocorrerá no dia 16 de fevereiro. Já no dia seguinte, será realizado o show do Padre Joãozinho e Banda, pelo qual serão destinados R$ 80 mil.

A escolha do prefeito em gastar uma quantia considerável em entretenimento religioso tem causado revolta entre os cidadãos de Codajás. O município enfrenta diversas dificuldades em áreas fundamentais, como saúde, educação e infraestrutura, o que faz com que as prioridades da população sejam outras.