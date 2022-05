Prefeito de Eirunepé faz jogo político e leva pré-candidato a reeleição, senador Omar Aziz, para evento de entrega de cestas básicas

Redação AM POST

A chegada do senador Omar Aziz (PSD), que pré-candidato a reeleição, em um evento onde foram entregues diversas cestas básicas à população de Eirunepé, nesse sábado (28), é vista como uma jogada política do prefeito da cidade, Raylan Barroso de Alencar.

De acordo com o site Jornal Notícias Populares do Amazonas, as cestas báscias já haviam chegado há um tempo do município por envio do Governo do Amazonas, entretanto, por uma estratégia política, o prefeito resolveu liberar somente no dia da chegada de Omar ao município. Além disso apenas 2500 mil cestas básicas foram entregues a população que passa fome, enquanto o chefe do executivo municipal faz manobras de “marqueteiro político”.

Ainda segundo o site, foram realizados vários eventos na cidade e um deles Raylan Barroso convocou todos os funcionários públicos à participarem de uma reunião em sua casa sob ameaça de demissão a quem desobedecesse a ordem, conforme relato de servidores que se sentiram coagidos e intimidados.