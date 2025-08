Prefeito de Fonte Boa, Dr Lázaro, contrata microempresa por quase R$ 1 milhão para fornecer internet no município

Notícias do Amazonas – Prefeitura de Fonte Boa (AM) autorizou a contratação de uma microempresa para fornecimento de link de internet ao custo de R$ 949.789,92. A decisão foi formalizada por meio do Pregão Eletrônico nº 008/2025, conforme publicação no Diário Oficial dos Municípios. O despacho foi assinado pelo prefeito Dr. Lázaro Araújo de Almeida, no dia 21 de julho de 2025.

PUBLICIDADE

Leia mais: Nikolas Ferreira anuncia apoio do senador Efraim Filho ao impeachment de Alexandre de Moraes

A empresa vencedora da licitação é Denis Rodrigo Barbosa, inscrita no CNPJ 53.530.292/0002-11, classificada como microempresa. Segundo dados públicos, a empresa foi criada há pouco mais de um ano e não possui histórico consolidado de contratos de grande porte, o que levanta questionamentos sobre sua capacidade técnica e operacional para atender a um município de difícil acesso como Fonte Boa, localizado em uma das regiões mais remotas do estado do Amazonas.

PUBLICIDADE

Confira documentos

Apesar da inexperiência no setor e da ausência de grandes contratos anteriores, a empresa foi a escolhida para assumir integralmente a responsabilidade pela instalação, suporte técnico e fornecimento de link de acesso à internet para o município.

A contratação tem como base a formação de registro de preços, o que permite a eventual contratação de serviços, e foi homologada após análise da Comissão Permanente de Licitação, sem que houvesse registro de recursos pendentes.