Prefeito de Humaitá é denunciado pelo MP-AM por contratações suspeitas para limpar quadras esportivas

O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) denunciou o prefeito de Humaitá, José Cidenei Lobo do Nascimento, conhecido como ‘Dedei Lobo’, ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) por suspeita de irregularidades na contratação de pessoal para a prestação de serviços de limpeza e manutenção das quadras de esporte vinculadas à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel).

De acordo com o promotor de Justiça Weslei Machado, Dedei Lobo teria violado as regras de concurso público e fracionado a licitação para os serviços que seriam prestados à Semel. O caso chama a atenção devido à homologação de nove contratos assinados pelo prefeito, todos com o mesmo valor, para a execução de um mesmo serviço, ocorrida no ano de 2021.

De acordo com documento do MP-AM, a denúncia foi motivada a partir de relato de Samuel Costa da Silva, que descreveu a ocorrência de possíveis ilícitos na contratação de pessoal para a prestação de serviços de limpeza e manutenção das unidades esportivas pertencentes à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Leia completo:Diario Oficial MPAM-2023-08-30

a Promotoria de Justiça expediu um ofício à Prefeitura Municipal de Humaitá/AM, solicitando informações detalhadas, incluindo a cópia integral dos autos do Processo Administrativo nº 1302/2021.

A promotoria determinou que fossem oficiados sobre o caso o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), o Ministério Público de Contas (MPC) e o Procurador-Geral de Justiça.

