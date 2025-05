Prefeito de Iranduba fecha contrato milionário com empresa de condenado por fraude

Notícias do Amazonas – A Prefeitura de Iranduba, comandada por Augusto Ferraz (União Brasil), firmou um contrato sem realizar processo licitatório superior a R$ 1 milhão com uma empresa que vai fornecer dicionários de inglês a alunos da rede municipal de ensino. O acordo, com vigência de 12 meses. O que chama atenção é que a empresa pertence ao empresário Jorge Michael Souza Barroso de Almeida Pereira, condenado por fraudes em licitações e investigado pela Polícia Federal na Operação Vorax.

A contratação foi publicada no Diário Oficial da Associação Amazonense de Municípios (AAM) do último dia 8 de abril, formalizando a dispensa de licitação em benefício da empresa Amazônia Tecnologia em Educação e Meio Ambiente Ltda de CNPJ 38.387.073/0001-50. Conforme informações do site da Receita Federal, a empresa tem como atividade econômica principal serviços combinados de escritório e apoio administrativo e possui capital social de R$ 2 milhões.

PUBLICIDADE

Vale lembrar que Jorge Michael, proprietário da empresa beneficiada, foi condenado em 2015 pelo juiz federal Marllon Souza, da 2ª Vara da Justiça Federal do Amazonas, a mais de 13 anos de prisão. A sentença decorreu de sua participação em um esquema de fraudes em licitações no município de Coari, entre 2001 e 2007. A investigação, conduzida pela Polícia Federal, revelou desvios milionários dos cofres públicos, em contratos que envolviam, entre outros, serviços superfaturados e empresas de fachada. O caso culminou na Operação Vorax, deflagrada pela Polícia Federal.

A reportagem tentou contato com a prefeitura de Iranduba mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. Fica aberto espaço para manifestação.