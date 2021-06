Prefeito de Itacoatiara demite assessor que agrediu e ameaçou repórter da Rede Amazônica

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Após repercussão negativa da agressão sofrida pelo repórter da Rede Amazônica, Leandro Marques, nesta quinta-feira (24) no município de Itacoatiara (distante 270 quilômetros da capital) a prefeitura da cidade decidiu exonerar um assessor do prefeito Mário Abrahim (PSC) suspeito de agredir o profissional.

Continua depois da Publicidade

De acordo com nota da prefeitura do município será aberta uma sindicância para apurar os fatos.

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Amazonas (SJP/AM) emitiu uma nota nas redes sociais e repudiou a violência contra o profissional.

“A entidade que representa os jornalistas amazonenses destaca a importância do respeito que as autoridades públicas devem ter ao livre exercício profissional, bem como à liberdade do trabalho da imprensa para que a sociedade possa ser bem informada”, diz trecho do comunicado.

Continua depois da Publicidade

Entenda o caso

Leandro Marques já havia sido ameaçado de agressão e também de morte, depois que ele fez reportagens que mostravam a situação de aglomeração e a confusão na entrega do benefício em Itacoatiara.

Mas dessa vez, um trio de assessores encurralou a equipe, fez ameaças, além de agredir fisicamente o jornalista. O repórter teve o equipamento jogado no chão, levou um soco no estômago e, junto com o cinegrafista, foi expulso do CRAS de Itacoatiara.

Continua depois da Publicidade

Em imagens gravadas pela equipe de reportagem mostram ameaças feitas pelos homens.

Veja vídeo: