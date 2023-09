Prefeito de Itacoatiara é acusado de tenta boicotar participação do público no FECANI

O prefeito Mário Abrahim está sendo acusado de tentar boicotar a participação do público no Festival da Canção de Itacoatiara (Fecani), que foi claramente abandonado pela administração do mandatário por questões políticas.

De acordo com informações de fontes da cidade, Mário Abrahim teria transmitido uma mensagem não oficial aos funcionários da prefeitura, aconselhando-os a não participar do evento sob ameaça de demissão. Outra denúncia grave envolve lideranças religiosas supostamente ligadas ao prefeito, que teriam instruído seus fiéis a não participarem do FECANI.

O 38º Festival da Canção de Itacoatiara (Fecani), foi programado para os dias 6, 7, 8 e 9 de setembro de 2023.

A reportagem do Portal AM POST, procurou o prefeito Mário Abrahim e pediu um posicionamento sobre a situação mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta. Segue aberto espaço para direito de resposta.

Impasse

Nos últimos anos, Itacoatiara, sediou o Festival da Canção de Itacoatiara (Fecani), considerado um dos maiores festivais de música do norte do país. O evento atrai vários artistas movimenta a economia local. No entanto, na gestão de Abrahim, houve uma série de problemas relacionados à realização do festival.

Para a edição de 2022, o prefeito Mário Abrahim decidiu solicitar o suporte financeiro do governo do estado, que normalmente é direcionado ao Fecani, para realizar um evento chamado ExpoFest nas mesmas datas previamente planejadas para o Fecani. Isso causou polêmica e descontentamento por parte da Associação de Músicos de Itacoatiara (AIMA), organizadora do Fecani.

Diante dessa situação, a AIMA ingressou com um mandado de segurança com pedido liminar na Justiça Estadual para que o Fecani fosse realizado no Centro de Eventos de Itacoatiara, como previsto. O pedido foi acatado pelo desembargador Abraham Peixoto Campos Filho, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), em decisão que destacou a importância do festival para a cultura local e a necessidade de preservar a tradição do evento.

No entanto, o prefeito Mário Abrahim anunciou que irá descumprir a decisão judicial e manterá a realização do ExpoFest no Centro de Eventos Juracema Holanda. Essa medida tem gerado grande indignação por parte dos músicos e da população, que enxergam nisso uma afronta ao poder judiciário e uma falta de respeito com a cultura e tradição da cidade.

