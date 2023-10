Prefeito de Itacoatiara é cobrado por vereadores a decretar estado de calamidade no município

Notícias do Amazonas – Diante da inação do prefeito de Itacoatiara Mário Abrahim (PSC), os vereadores do município apresentaram uma indicação para que seja decretado o estado de calamidade na cidade. O documento foi protocolado na última segunda-feira (9) e cobra uma resposta mais efetiva por parte do executivo municipal frente à crise hídrica que afeta diretamente a vida dos cidadãos que sofrem com racionamento de água em diversos bairros.

“A presente Indicação, conforme sua justificativa, e seguindo os devidos trâmites legais, demonstrará à comunidade um apoio do Poder Público a todos os nossos munícipes. A presente solicitação justifica-se por conta da grande estiagem que está assolando nosso Município, e o grande sofrimento que nossos munícipes vêm enfrentando”, diz o documento.

A omissão do prefeito em decretar o estado de calamidade tem gerado críticas até mesmo entre os vereadores que compõem a base. Alguns legisladores expressam perplexidade diante da falta de ação por parte do chefe municipal e cobram uma postura mais comprometida com o bem-estar da população.

Um dos vereadores que tem se destacado na cobrança por uma ação mais efetiva é Irailton Nunes, também conhecido como Neguinho da Z-13 (PL). Um vídeo em que ele se manifesta sobre a situação já circula nas redes sociais, ganhando repercussão e aumentando a pressão sobre o prefeito para que tome medidas concretas diante da crise hídrica.

“Tem mais de 50 municípios que já estão em estado de calamidade e eu não sei o que estamos esperando para que possamos fazer isso. Eu não sei se cabe aos vereadores ou ao executivo decretar, ou vamos esperar que as pessoas que estivem lá sem condições de chegar aqui ou alimentação chegar lá, para correr atrás para ver se a gente faz esse estado de calamidade, então é melhor prevenir do que remediar. Por sinal já está bem avançado já está no período de estarem precisando de receber algum tipo de benefício”, disse.

Enquanto a população de Itacoatiara sofre com a falta de água, preocupa-se principalmente com as prioridades da gestão municipal. O prefeito Mário Abrahim optou por não decretar estado de calamidade, mesmo diante do cenário de escassez hídrica e dos impactos da vazante na região.

Uma das questões que levanta questionamentos é o redirecionamento de recursos públicos para eventos, como a próxima ExpoFest 2023. A prefeitura de Itacoatiara já destinou mais de R$1 milhão para a contratação de atrações musicais, o que causa indignação entre a população que enfrenta a falta de água e a ausência de assistência governamental.

O decreto de estado de calamidade é fundamental para que o município de Itacoatiara possa receber apoio e recursos do governo estadual e federal. Com o reconhecimento oficial da situação de crise hídrica, a cidade poderia contar com medidas emergenciais que auxiliariam no enfrentamento da escassez de água e na assistência à população afetada.

