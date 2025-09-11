Prefeito de Juruá gasta mais de R$ 1,3 milhão em contrato para controle de pragas

Notícias do Amazonas – A Prefeitura de Juruá firmou um contrato no valor de R$ 1.364.756,04 com a empresa Biolimpo Ltda para a execução de serviços de controle de pragas e vetores. O extrato foi publicado pela Comissão Permanente de Licitação e assinado no dia 9 de setembro de 2025 pelo prefeito Ilque Cunha de Lima.

O contrato, com vigência de 12 meses, prevê a realização de ações como desinsetização, desratização, repelência a pombos, descupinização e sanitização, destinadas a atender as necessidades da administração municipal.

A contratação foi realizada pela Secretaria Municipal de Educação, mas a dotação orçamentária indicada é da Secretaria Municipal de Administração, na categoria de “Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica”.

O acordo foi firmado com base no artigo 86, §4º, da Lei Federal nº 14.133/21, que rege as licitações e contratos administrativos no Brasil.

Com o investimento milionário, a gestão municipal justifica a medida como necessária para garantir melhores condições sanitárias nos prédios públicos e escolas, reduzindo riscos de doenças e problemas causados por pragas urbanas.

Outro lado

A reportagem do AM Post buscou comunicação com a prefeitura para mais detalhes a respeito da contratação e um posicionamento por parte do prefeito a resspeito do tema. Até o fechamento desta reportagem não recebemos retorno. O espaço permanece aberto.