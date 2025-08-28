Prefeito de Juruá, Ilque Cunha, gasta R$ 2,5 milhões com serviços de limpeza de vias

Notícias do Amazonas – A Prefeitura Municipal de Juruá, sob gestão de Ilque Cunha, no interior do Amazonas, homologou nesta segunda-feira (25/08) o resultado do Pregão Presencial nº 028/2025, destinado à contratação de empresa especializada para execução de serviços de limpeza de vias públicas na zona urbana e rural do município.

PUBLICIDADE

Leia mais: Prefeito de Caapiranga, Matulinho Braz, tem mandato cassado pela Justiça Eleitoral do Amazonas

De acordo com o despacho, a empresa JG Soluções em Construções Ltda., inscrita no CNPJ nº 42.307.927/0001-19, foi declarada vencedora da licitação, com valor global de R$ 2.526.197,41 (dois milhões, quinhentos e vinte e seis mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e um centavos).

PUBLICIDADE

A JG Soluções em Construções Ltda. atua no setor de obras e serviços terceirizados, incluindo atividades de limpeza urbana, manutenção de espaços públicos e serviços gerais de apoio à administração municipal. Com sede no Amazonas, a empresa já participou de processos licitatórios em diferentes cidades do estado, consolidando-se como fornecedora de soluções em infraestrutura e serviços de apoio operacional.

A decisão levou em conta a deliberação da Comissão Municipal de Compras (CMC), a ausência de recursos pendentes de julgamento e a regularidade do processo licitatório.

Com a adjudicação e homologação, a prefeitura autoriza a formalização do contrato e a execução do serviço, que contempla ações de limpeza e manutenção das vias públicas do município, abrangendo áreas urbanas e comunidades da zona rural.

O despacho foi assinado pelo prefeito de Juruá e publicado oficialmente na data de 25 de agosto de 2025.