Prefeito de Manacapuru vai gastar mais de R$ 1,5 milhão para fazer escola com quatro salas de aula

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A prefeitura de Manacapuru (distante 68 quilômetros em linha reta de Manaus) deve gastar mais de R$ 1,5 milhão para a construção de uma escola municipal com quatro salas de aula e uma quadra poliesportiva, conforme informações de publicação do Diário Oficial dos Municípios de segunda-feira (6).

Continua depois da Publicidade

Segundo o documento, a empresa H C Cassiano Construções Eireli – ME, de CNPJ é 17.293.845/0001-15, vai receber R$ 1.585.341,50 para a construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Presidente Kennedy, na comunidade da Costa do Ajaratubinha, na zona rural do municipío.

A Construtora já é parceira da gestão do prefeito Beto D’Ângelo (Republicanos), pois em outras ocasiões prestou serviços para a Prefeitura de Manacapuru na reforma e ampliação do Terminal Fluvial Pesqueiro Raymundo Alcântara Figueira. Em 2019, a empresa já estava no quarto aditivo com a prefeitura, com duração de 120 dias.

Em agosto desse ano, Beto D’Ângelo, foi multado em mais de R$ 13 mil pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), por irregularidades na execução de obras municipais na cidade. A informação consta no Diário Eletrônico do TCE-AM, na edição do dia 26 de agosto.