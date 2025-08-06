Prefeito de Manaquiri gasta mais de R$ 15 milhões em dois contratos com a mesma empresa

Notícias do Amazonas – O prefeito de Manaquiri, Nelson Nilo (MDB), firmou dois contratos com a mesma construtora no mesmo dia, totalizando mais de R$ 15,3 milhões em recursos públicos destinados à empresa E.B. Braulio Construções Ltda., também conhecida como Construtora Sabiá. Os acordos foram assinados em 21 de julho e publicados posteriormente no Diário Oficial dos Municípios (DOM).

Segundo os extratos, o primeiro contrato, referente à concorrência pública nº 003/2025, prevê a construção de uma escola com 13 salas de aula no valor de R$ 12.472.883,42. O segundo, referente à concorrência nº 004/2025, trata da adequação de uma via urbana no município, com custo de R$ 2.882.743,85. Juntos, os contratos somam R$ 15.355.627,30.

A E.B. Braulio Construções, de propriedade de Eldiley Binda Braulio, é frequentemente contratada por prefeituras do interior do Amazonas, como Manaquiri, Benjamin Constant, Tabatinga e Careiro Castanho. A empresa possui capital social registrado de R$ 1,8 milhão e sede declarada na Avenida Coronel Cyrillo Neves, bairro Compensa, em Manaus.

Outro ponto curioso é que, além de atuar no setor de construção civil, a empresa também possui como atividade secundária a criação de suínos, conforme consta nos registros da Receita Federal.

