A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Prefeito de Manaquiri gasta mais de R$ 15 milhões em dois contratos com a mesma empresa

Os acordos foram assinados em 21 de julho e publicados posteriormente no Diário Oficial dos Municípios (DOM).

Por Jonas Souza

06/08/2025 às 20:21

Notícias do Amazonas  – O prefeito de Manaquiri, Nelson Nilo (MDB), firmou dois contratos com a mesma construtora no mesmo dia, totalizando mais de R$ 15,3 milhões em recursos públicos destinados à empresa E.B. Braulio Construções Ltda., também conhecida como Construtora Sabiá. Os acordos foram assinados em 21 de julho e publicados posteriormente no Diário Oficial dos Municípios (DOM).

PUBLICIDADE

Leia mais: Prefeito José Freitas, de Carauari gasta mais de R$ 2,7 milhões para controle de pragas

Segundo os extratos, o primeiro contrato, referente à concorrência pública nº 003/2025, prevê a construção de uma escola com 13 salas de aula no valor de R$ 12.472.883,42. O segundo, referente à concorrência nº 004/2025, trata da adequação de uma via urbana no município, com custo de R$ 2.882.743,85. Juntos, os contratos somam R$ 15.355.627,30.

PUBLICIDADE

A E.B. Braulio Construções, de propriedade de Eldiley Binda Braulio, é frequentemente contratada por prefeituras do interior do Amazonas, como Manaquiri, Benjamin Constant, Tabatinga e Careiro Castanho. A empresa possui capital social registrado de R$ 1,8 milhão e sede declarada na Avenida Coronel Cyrillo Neves, bairro Compensa, em Manaus.

Outro ponto curioso é que, além de atuar no setor de construção civil, a empresa também possui como atividade secundária a criação de suínos, conforme consta nos registros da Receita Federal.

Confira documentos

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Brasil

Vice-prefeita é acusada de usar verba pública para pagar ‘amarração amorosa’; saiba quem é

A mulher é investigada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP).

há 15 segundos

Polícia

Cinco pessoas são presas com drogas, arma e materiais ilícitos durante operação da Rocam no Tarumã

Apreensão aconteceu após denúncia anônima indicar atividade criminosa em um apartamento da zona Oeste de Manaus.

há 25 minutos

Pará

Vereadores de Belém que votaram para declarar Trump “persona non grata” na cidade podem ter vistos suspensos; entenda

A medida da Câmara Municipal de Belém gerou repercussão, especialmente entre lideranças conservadoras.

há 56 minutos

Manaus

Funcionários salvam veículos às pressas em incêndio na fábrica da Effa Motors em Manaus

Empresa afirma que não houve vítimas e trabalha na reestruturação.

há 1 hora

Política

Hugo Motta convoca sessão no plenário e ameaça suspender mandatos de deputados que ocupam Mesa Diretora da Câmara

Com a decisão de Hugo Motta, a Câmara busca retomar o controle do plenário e assegurar a continuidade das sessões e votações previstas na pauta.

há 1 hora