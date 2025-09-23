A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Prefeito de Manaquiri prorroga contrato de R$ 1,2 milhão para reforma do Centro Cultural

Documentos foram publicados no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas.

Por Jonas Souza

23/09/2025 às 16:40

Ver resumo

Notícias do Amazonas  – O prefeito de Manaquiri (AM) assinou a prorrogação do contrato com a empresa J.L. Galvão Gonçalves – ME, responsável pelas obras de reforma e construção de infraestrutura do Centro Cultural Altair Américo Coelho e da Praça de São Pedro. O aditivo amplia em mais dois meses o prazo de execução dos serviços, que agora seguem até 22 de novembro de 2025.

PUBLICIDADE

Leia mais: Educação indígena em Envira vira alvo de investigação do MPF

O contrato, originado na Concorrência Pública nº 008/2025, tem valor global de R$ 1.298.787,68 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Os recursos são provenientes do Convênio nº 950673/2023, que envolve verbas federais e contrapartida da prefeitura.

PUBLICIDADE

De acordo com informações cadastrais, a empresa contratada atua sob o nome fantasia Galgon Construção e Projetos e tem sede em Manaus, na Avenida Constantino Nery, nº 2789, sala 603, bairro Chapada. De porte EPP (Empresa de Pequeno Porte), a J.L. Galvão Gonçalves está em atividade desde 2009 e  possui como atividade principal os serviços de engenharia, além de diversas atividades secundárias ligadas a obras de construção, manutenção, urbanização, redes de energia, saneamento e infraestrutura.

A prorrogação foi formalizada com base no artigo 124 da Lei nº 14.133/2021, que regula as licitações e contratos públicos. A prefeitura informou que as demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Amazonas

Caminhão com coco, banana e laranja irregulares é interceptado a caminho de Manaus

Produtos foram rechaçados pela Aderr após apreensão na BVA de Jundiá.

há 1 minuto

Brasil

Professor suspeito de estuprar criança autista tem áudio vazado falando que gosta de zoofilia; ouça

Homem já foi denunciado por zoofilia e armazenamento de material contendo abuso sexual infantil.

há 32 minutos

Amazonas

Estágio exclusivo para pessoas com TEA tem inscrições prorrogadas até sexta (26)

Bolsa de R$ 1.050,54 mais R$ 220 de transporte e 20h semanais, com seleção feita pelo CEA.

há 43 minutos

Polícia

Desmanche clandestino é descoberto em Manaus e dois homens são presos

Crime teria sido ordenado por homem conhecido como “Dubai”.

há 1 hora

Amazonas

Educação indígena em Envira vira alvo de investigação do MPF

O órgão instaurou um procedimento administrativo para estar à par da regularidade do sistema educacional indígena.

há 1 hora