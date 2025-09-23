Prefeito de Manaquiri prorroga contrato de R$ 1,2 milhão para reforma do Centro Cultural

Notícias do Amazonas – O prefeito de Manaquiri (AM) assinou a prorrogação do contrato com a empresa J.L. Galvão Gonçalves – ME, responsável pelas obras de reforma e construção de infraestrutura do Centro Cultural Altair Américo Coelho e da Praça de São Pedro. O aditivo amplia em mais dois meses o prazo de execução dos serviços, que agora seguem até 22 de novembro de 2025.

O contrato, originado na Concorrência Pública nº 008/2025, tem valor global de R$ 1.298.787,68 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Os recursos são provenientes do Convênio nº 950673/2023, que envolve verbas federais e contrapartida da prefeitura.

De acordo com informações cadastrais, a empresa contratada atua sob o nome fantasia Galgon Construção e Projetos e tem sede em Manaus, na Avenida Constantino Nery, nº 2789, sala 603, bairro Chapada. De porte EPP (Empresa de Pequeno Porte), a J.L. Galvão Gonçalves está em atividade desde 2009 e possui como atividade principal os serviços de engenharia, além de diversas atividades secundárias ligadas a obras de construção, manutenção, urbanização, redes de energia, saneamento e infraestrutura.

A prorrogação foi formalizada com base no artigo 124 da Lei nº 14.133/2021, que regula as licitações e contratos públicos. A prefeitura informou que as demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.