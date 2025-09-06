Prefeito de Novo Aripuanã, Raiz, vai gastar R$ 7,4 milhões em contrato para recuperação de estradas vicinais

Notícias do Amazonas – O prefeito de Novo Aripuanã, Raymundo Lopes de Albuquerque Sobrinho, conhecido como Raiz (UB), pretende gastar cerca de R$ 7,4 milhões de recursos públicos em um novo contrato milionário no município. O gestor homologou a contratação de uma empresa de engenharia para a execução de serviços de recuperação de estradas vicinais no município.

O valor exato do contrato chega ao total de R$ 7.418.946,29. O documento foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas (DOM-AM) e conta com a assinatura do gestor da cidade.

A empresa vencedora do processo foi a W R Engenharia e Consultoria Ltda, inscrita no CNPJ 36.450.495/0001-06 e sediada em Manaus. O despacho de homologação, publicado no Diário Oficial, confirma que a empresa foi contratada por meio de concorrência pública e terá a missão de executar serviços de recuperação de estradas no município.

A empresa contratada

Fundada em fevereiro de 2020, a W R Engenharia e Consultoria tem como atividade principal a prestação de serviços de engenharia, conforme registro na Receita Federal. A empresa possui sede na avenida Silves, bairro Raiz, em Manaus, e tem capital social declarado de R$ 750 mil. A sócia-administradora é Nayra Thayana Enes Martins.

Gastos

Esse não é o primeiro contrato milionário firmado por Raiz em setembro. No último dia 4 deste mês, o AM POST mostrou que o prefeito também gastará quase R$ 3 milhões na aquisição de materiais e serviços gráficos destinados ao complexo administrativo da prefeitura, gabinetes, secretarias municipais, órgãos auxiliares e programas vinculados.

O Pregão Presencial nº 027/2025 – CPC/SRP teve como vencedoras duas empresas. A Amazon Indústria e Comércio Têxtil Ltda. (CNPJ 28.682.844/0001-89) ficou responsável por uma ampla lista de itens, com valor global de R$ 1.109.035,40. Já a E. S. da Cruz Comércio Varejista de Artigos de Papelaria Ltda. (CNPJ 06.136.794/0001-00) venceu a disputa em outros lotes, somando R$ 1.795.232,00.

Outro lado

O AM POST entrou em contato com a Prefeitura de Novo Aripuanã e com representantes da empresa para obter posicionamento sobre o cronograma das obras e aguarda retorno.

Confira o extrato na íntegra:

Contrato Novo Aripuana 7,4 milhões