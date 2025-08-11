A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Prefeito de Parintins, Mateus Assayag, vira alvo de investigação por omissão em políticas climáticas que põem a população em risco

TCE investiga se a administração deixou de adotar estratégias e ações previstas para mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Por Jonas Souza

11/08/2025 às 20:58 - Atualizado em 11/08/2025 às 21:20

Ver resumo

Notícias do Amazonas  – O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) admitiu nesta segunda-feira (11), uma representação interposta pelo Ministério Público de Contas (MPC) contra o prefeito de Parintins, Mateus Ferreira Assayag. A ação busca apurar possíveis irregularidades relacionadas à omissão do município na implementação de políticas públicas, planos e medidas financeiras voltadas para o clima.

PUBLICIDADE

Leia mais: Prefeita de Manacapuru, Valcileia Maciel, é alvo do TCE por suposta má-gestão financeira e climática

De acordo com o processo nº 14173/2025, a ausência dessas iniciativas pode expor a população e comunidades locais a riscos e ameaças ambientais. O despacho foi assinado pelo gabinete da Presidência do TCE-AM, em Manaus, e determina o prosseguimento da apuração.

PUBLICIDADE

O órgão fiscalizador investigará se a administração municipal deixou de adotar estratégias e ações previstas para mitigação e adaptação às mudanças climáticas, o que, segundo a representação, poderia configurar negligência na proteção socioambiental e na gestão de recursos destinados ao setor.

A partir da admissão da representação, o prefeito Mateus Ferreira Assayag será notificado para apresentar defesa e prestar esclarecimentos sobre as acusações. O caso seguirá para análise técnica e posterior julgamento pelo plenário do TCE-AM.

Outras investigações

PUBLICIDADE

O prefeito Mateus Ferreira Assayag foi notificado pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) ainda na última sexta-feira e teve suspenso o processo licitatório para contratação de empresa de transporte escolar nas áreas de várzea do município. A medida foi tomada após representação apresentada por Brena Dianná Modesto Barbosa Feitoza, que apontou possíveis irregularidades no contrato.

Segundo a denunciante, o contrato, inicialmente no valor de R$ 1.188.000,00, foi reajustado para R$ 1.485.000,00 sem justificativa aparente. O pedido inclui a instauração de procedimento investigativo, requisição de documentos e adoção de medidas legais cabíveis.

Leia mais: Prefeito de Parintins, Mateus Assayag, tem licitação de transporte escolar suspensa por suspeita de fraude

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Amazonas

Ipem-AM finaliza operação que fiscalizou eficiência energética em eletrodomésticos em Manaus

Fiscalização em 49 estabelecimentos garante transparência na informação sobre eficiência energética dos eletrodomésticos.

há 16 minutos

Amazonas

Amazonas registra queda nos casos e mortes por vírus respiratórios em 2025

Redução significativa nos casos e mortes por vírus respiratórios é destaque no boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas.

há 52 minutos

Amazonas

Defesa Civil do Amazonas prevê estiagem leve a moderada e alerta setores essenciais para impactos

De acordo com os dados técnicos apresentados, a estiagem prevista para este ano deve ter intensidade leve a moderado.

há 58 minutos

Amazonas

Idoso é transportado de helicóptero em emergência na zona rural de Manaus

Resgate aéreo diminui tempo de transporte e garante atendimento rápido a idoso em estado grave.

há 1 hora

Amazonas

Prefeita de Manacapuru, Valcileia Maciel, é alvo do TCE por suposta má-gestão financeira e climática

Supostas falhas estariam ligadas à omissão da gestão municipal na implementação de políticas públicas voltadas ao clima.

há 1 hora