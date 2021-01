Prefeito de Pauini determina toque de recolher para evitar aumento de casos de Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Romário Vieira

Devido ao grande aumento de casos de Covid-19 no Amazonas, o prefeito de Pauini, Renato Afonso, determinou toque de recolher no município, distante 924.19 km de Manaus, pelo prazo de 10 dias, no sentido de fazer valer o decreto do governo do estado que estabelece critérios a serem seguidos em virtude da nova onda da pandemia.

De acordo com a medida fica proibida a circulação de pessoas na cidade entre 19h e 6h, como forma de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) e para evitar aglomerações.

“Conto com o apoio irrestrito dos munícipes, para que possamos cumprir esta determinação com esmero e responsabilidade, só assim sairemos deste marasmo”, disse Renato Afonso.

Até mesmo as entidades religiosas abraçaram a causa e estão usando meios de comunicação para conscientizar fiéis e a população a atenderem às recomendações sanitárias previstas no decreto.

As autoridades policiais têm realizado um trabalho de fiscalização e conscientização de bastante êxito, ajudando no cumprimento das normas estabelecidas.

De acordo com o boletim epidemiológico atualizado pela secretaria municipal de saúde, o município tem 1.724 casos de Covid-19 confirmados, 1.571 recuperados, 07 internados, 113 suspeitos, 153 em tratamento domiciliar e 10 mortos pela doença.